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الأمم المتحدة تعلن عن اتخاذ تدابير جديدة لدعم التأهب والوقاية من فيروس كورونا في جنوب السودان

الأمم المتحدة تعلن عن اتخاذ تدابير جديدة لدعم التأهب والوقاية من فيروس كورونا في جنوب السودان
http://almnatiq.net/?p=844536
المناطق _ الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة في جنوب السودان عن تدابير جديدة لدعم الجهود التي تقودها حكومة البلاد للوقاية من فيروس كورونا والتأهب لمواجهته.
وبين مكتب الأمم المتحدة في البلاد، في بيان صادر عنه اليوم أنه لا توجد حاليًا حالات مؤكدة من الإصابات بمرض كوفيد -19 في جنوب السودان، بينما تستمر عملياتها كالمعتاد إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد، وتتضمن هذه العمليات توفير حماية للسكان والمساعدات الإنسانية ودعم التنمية.
وأكد المكتب أن البعثة والوكالات الأممية تحترم القرارات التي تتخذها حكومة جنوب السودان لحماية السكان من المرض وستتبع توجيهاتها، بما في ذلك القيود المفروضة على المسافرين الذين يدخلون البلاد.
وأفاد المكتب أنه نصح موظفي الأمم المتحدة ممن يقضون إجازات في أي من البلدان المتضررة التي حددتها موجهات الحكومة، بعدم العودة لجنوب السودان، “باستثناء الأفراد الذين يعتبرون ضروريين” بشكل أساسي لعمليات الأمم المتحدة، وسيطلب في هذه الحالات من الموظفين أن يلتزموا بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا.
وأوضح أن الأمم المتحدة في جنوب السودان قررت تعليق سفر الموظفين لإجازات الراحة والاستجمام حتى 15 أبريل وهو التاريخ الذي سيتم فيه مراجعة الوضع، إلى جانب أنه تم تأجيل كل الأنشطة التي تتطلب استضافة تجمعات كبيرة من الناس، تمشياً مع توجيهات الصحة العامة الصادرة عن الحكومة. وتم تعليق التناوب الدوري لقوات حفظ السلام.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة ستستمر أيضا في دعم جهود الوقاية والتأهب لمجابهة فيروس كورونا، التي تقودها بقيادة وطنية من الجهات المسؤولة في البلاد.

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