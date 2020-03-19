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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن
http://almnatiq.net/?p=844540
المناطق _ الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء “كورونا ” المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

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