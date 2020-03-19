جامعة المجمعة تواصل جهودها وإجراءاتها الوقائية والاحترازية من أزمة انتشار فايروس كورونا في مجالاتها الأكاديمية والإدارية والتوعوية

المناطق _ الرياض

بمتابعةٍ مستمرةٍ من قِبل معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن تواصل جامعة المجمعة جهودها في مجال اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار فايروس كورونا ، حيث ذكر معاليه بأن ما اتخذته حكومتنا الرشيدة من إجراءات وتدابير وقائية ، وما صدر من توجيهات هي محل التقدير ، مطالباً جميع منسوبي الجامعة بتنفيذ التوجيهات والالتزام بالإجراءات ، ومؤكداً على قيادات الجامعة بمتابعة آلية التنفيذ في المجال الأكاديمي والإداري والتوعوي .

حيث عقد معاليه عدة اجتماعات منذ بداية الأزمة بفريق إدارة الأزمات بالجامعة ، وذلك لتطبيق خطة الطوارئ لضمان سلامة كافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وجهاز إداري وطلاب وطالبات من انتشار فايروس كورونا الجديد ، وتكليف كل جهة حسب اختصاصاتها بما يضمن التدابير الوقائية الصحيحة في جميع منشآت الجامعة من نظافة وتعقيم ، وإنشاء عيادات داخل إسكان الجامعة في المجمعة والزلفي ، وتوجيه السكان بلزوم مساكنهم ، وإغلاق الصالات الرياضية وأماكن التجمع والمسجد ، حيث يضم الإسكان أكثر من 400 أسرة ، إضافة للحملة الإعلامية التوعوية من خلال رسائل ولوحات توجيهية وتوعوية ومحتوى منشور من خلال حسابات الجامعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي .

كما أعلنت الخدمات الطبية عن الرقم المباشر لاستقبال جميع الاستفسارات مع الاستمرار في تقديم جميع الخدمات الطبية من خلال العيادات اليومية , كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بطرق الاستخدام الآمن للتصفح والاتصال بالإنترنت أثناء العمل عن بعد ، وأكدت الجامعة لجميع المستفيدين من خدماتها استقبال استفساراتهم ومقترحاتهم عبر مركز رعاية المستفيدين ” تواصل ” .

كما قام معاليه بعدد من الزيارات والجولات التفقدية للاطلاع على سير العمل في جوانب أنظمة التعليم عن بُعد ، والاطمئنان على سير العمل، حيث رافق معاليه خلال جولته وكلاء الجامعة وعمداء العمادات المساندة ذات العلاقة، وقد تضمنت الزيارة عقد اجتماع مع منسوبي تلك العمادات ، للتأكيد على ضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه، حيث شدد معاليه على الجميع ببذل المزيد ومضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد خدمةً للطلاب ، وتحقيقاً لتوجيهات وتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

كما اطلع معاليه على تقرير أعمال عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد، تضمن إحصائيات عن قائمة المقررات الإلكترونية المطورة بالجامعة، والخطط التدريبية للعمادة المستمرة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس التي تهدف إلى تطوير المهارات لمواكبة الأنظمة والاتجاهات الحديثة في التعليم .

كما اطلع معالي الدكتور المقرن على خطة العمادة التي وُضِعت استجابة لتجاوز الإشكاليات التي صاحبت استخدام نظام الفصول الافتراضية، حيث عملت الجامعة على تنفيذ خطط بديلة تمثلت في استخدام برنامج زوم (ZOOM) لعمل تكامل بين نظام البلاك بورد وبرنامج زوم، وذلك لإتاحة دخول الطالب إلى البرنامج من خلال دخوله على صفحة البلاك بورد الخاصة به.

وقام معاليه بجولة تفقدية على مقر التدريب الإلكتروني ، ومقر الدعم الفني للأنظمة الإلكترونية بالعمادة، وعمادة تقنية المعلومات للاطلاع على سير العمل في العمادة من خلال الجهود المقدمة لضمان جودة عمل تطبيقات التعلم عن بعد، مطالباً معاليه بمعالجة المشاكل حالاً ومباشرةً عند حدوثها على مدار الساعة عبر عدد من الأنظمة الإلكترونية المتقدمة.

وأكد معالي مدير جامعة المجمعة خلال الزيارة أن الخبرات التي اكتسبها طلبة الجامعة وأساتذتها في استخدامات التعليم الإلكتروني منذ اعتماد أسلوب التدريس عن بعد لمقررات الإعداد العام والمقررات المشتركة ساهم في سلاسة الانتقال إلى الأسلوب الكامل للتعليم عن بعد، مشيداً بقرار تعليق الدراسة منذ بداية انتشار فايروس كورونا في العالم ، كما تبع ذلك قرار تعليق الحضور لمقرات العمل للموظفين الذي يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات، وحرصها على صحتهم وسلامتهم. ‏