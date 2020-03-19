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المتحدث الرسمي لشؤون الحرمين : تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين ابتداء من يوم غد

المتحدث الرسمي لشؤون الحرمين : تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين ابتداء من يوم غد

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المتحدث الرسمي لشؤون الحرمين : تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين ابتداء من يوم غد

المتحدث الرسمي لشؤون الحرمين : تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين ابتداء من يوم غد
http://almnatiq.net/?p=844555
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر بأن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من يوم غد الجمعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فايروس كورونا ( كوفيد – 19 ) بين المصلين.
وأضاف أن الرئاسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة صحة مطمئنة، مؤكداً أن وعي وتعاون قاصدي الحرمين الشريفين سيسهم بإذن الله في نجاح التدابير الاحترازية المؤقتة ، داعياً الجميع للتعاون مع المسؤولين والاستجابة للتعليمات والإجراءات الضرورية.

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