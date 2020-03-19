تجارة تبوك تنفذ 335 جولة لمراقبة وفرة السلع والمخزون وتباشر 321 بلاغاً

المناطق _ تبوك

تواصل الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولاتها التفتيشية بكافة مناطق المملكة للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع حيث نفذت الوزارة 335 جولة تفتيشية بمنطقة تبوك وباشرة 321 بلاغاً وشكاوى مغالاة في أسعار المنتجات وأنظمة الدفع الإلكتروني وعُمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وشملت الجولات مستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم الحمراء والبيضاء والخضراوات والفواكه والمخابز ومحطات بيع الوقود.

ورصد مراقبو الوزارة خلال الجولة وجود وفرة في المنتجات والسلع التموينية الضرورية وتوافر مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

وشملت الجولات محافظة تيماء حقل وضباء والوجه وأملج والبدع ومركز بئر بن هرماس وحالة عمار وأشواق والزيته والمراكز والهجر لتلك المحافظات .