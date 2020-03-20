الدكتور “أحمد العلم ” يدشن حملة التوعية لمواجهة فيروس كورونا

وادي الدواسر _ فالح الدوسري

دشَّن وكيل محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن سعيد العلم ، حملة التوعية لمواجهة فيروس كورونا والتي أقيمت في ديوان المحافظة, بحضور مدير مستشفى وادي الدواسر العام الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان ومساعد رئيس بلدية المحافظة فهد بن سعيد العثمان.

وبارك وكيل المحافظة تدشين هذه الحملة التوعوية، مثنياً على الجهود التي يبذلها القطاع البلدي والقطاع الصحي بالمحافظة والشراكة الإيجابية بينهما عبر تفعيل مثل هذه الحملات التوعوية الخادمة للمجتمع, منوهاً بما تبذله حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من بذل وعطاء لحماية المجتمع كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لحرصه و توجيهاته و متابعته لما تقوم به محافظة وادي الدواسر من أعمال لضمان سلامة المواطن و المقيم سائلاً المولى عزوجل بأن يتجاوز الوطن هذه الأزمة وأن يديم على قيادتنا وشعبها الصحة والسلامة والعافية.

وقدَّم مدير مستشفى وادي الدواسر العام الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، شرحًا لوكيل محافظة وادي الدواسر عن أهداف ومناشط الحملة التي تتضمن الشاشات الإعلامية واللوحات في الميادين، والبوسترات الإعلامية، وحسابات المستشفى والبلدية عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مختلف وسائل الإعلام في المحافظة عبر تصاميم إنفوجرافيك احترافية تتكامل في مضمونها مع جهود وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا المجال.

وأثنى آل شملان على متابعة ودعم رئيس بلدية المحافظة الأستاذ صالح بن جري السليس لهذه الحملة بشكل خاص و لجميع الأنشطة بالمحافظة بشكل عام وعلى زملائه بالجهود الكبيرة التي بذلوها لكل ما يخدم جانب الحملة. سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل شر ومكروه.

الجدير بالذكر أن رئيس البلدية الأستاذ صالح بن جري السليس أعلن سابقاً عن تجهيز البلدية لأكثر من ٢٠٠٠٠ بروشور توعوي و أكثر من ١٠٠ لوحة تم تركيبها و توزيعها في الميادين و عدد من المحلات التجارية التي لم يشملها قرار الإغلاق.