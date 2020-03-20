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محلات بوادي الدواسر تخالف قرار الإغلاق.. والبلدية تغرمها 110 آلاف ريال

محلات بوادي الدواسر تخالف قرار الإغلاق.. والبلدية تغرمها 110 آلاف ريال
http://almnatiq.net/?p=844576
وادي الدواسر _ فالح الدوسري
غرمت بلدية محافظة وادي الدواسر عدد من المحلات التجارية المخالفة لقرار إغلاقها بشكل كامل ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد التي تتخذها المملكة بمبالغ مالية بلغت 110 آلاف ريال.
وأوضح رئيس بلدية وادي الدواسر صالح بن جري السليس لـ ( المناطق  ) أن الرقابة الصحية مستمرة في أوقات متفاوتة أثناء و خارج وقت الدوام الرسمي ، وذلك للتأكد من مدى تطبيق أصحاب المحلات للقرارات الصادرة من حيث الإغلاق بشكل كامل حتى إشعار آخر أو من خلال تعليق استقبال الزبائن داخل المطاعم و البوفيهات.
وكشف ” السليس ” عن إغلاق ٦ مطاعم و تغريم ٢٢ محل بالحد الأعلى حسب لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية ، فيما تم إشعار المحلات الكبرى بضرورة التعقيم بشكل مستمر و توفير المعقمات لاستخدامها من قبل مرتادي تلك الأسواق.
وأشار إلى أن الحملات التي تنفذها البلدية أسفرت أيضًا عن اغلاق صالون حلاقة و مقهى شيشة و تغريم أصحابها بالحد الأعلى لمخالفتها قرار الإغلاق المؤقت ، مبيناً أنه تمت مصادرة طن و 60 كيلو من اللحوم الفاسدة ، و ٨٩٠ كيلو من المواد الغذائية الفاسدة و منتهية الصلاحية، فيما بلغت الأواني الغير صالحة للاستخدم ٥. ٢ طن.
وأكد السليس أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالف للأنظمة والتعليمات، داعيًا في حال وجود أي ملاحظة إبلاغ البلدية على الرقم الموحد ٩٤٠ على مدار الساعة.

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