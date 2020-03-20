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وزير الصحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين .. توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخه

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وزير الصحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين .. توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخه

وزير الصحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين .. توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخه
http://almnatiq.net/?p=844583
المناطق _ الرياض

رفع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على كلمته التي وجهها للمواطنين والمقيمين وحرصه واهتمامه بالوطن والمواطن وهذا ما يوصي به – أيده الله – في كل لقاء معنا.
وقال معاليه : إن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخ العالم يبين لنا أن قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين في اعتماد الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر سبقت بها الكثير من الدول كانت قرارات حكيمة.
وأضاف معاليه : نعمل مع الجهات الحكومية الأخرى يدًا بيد وبشكل يومي لحفظ الأمن الصحي لوطننا الغالي بدعم غير محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من سمو ولي عهده الأمين، وأننا سنعمل ونواصل العمل بلا كلل لتجاوز هذه المرحلة – بإذن الله – .
وأبان أن المرحلة القادمة وكما ذكر – أيده الله – ستكون أصعب مما سبق، ولذا فإن العمل بما يصدر من الصحة والجهات الأخرى أمر مهم ويجب اتباعه لكي نتمكن من الحد من انتشار الفيروس.
وقال معالي وزير الصحة : شكر خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله” للعاملين في القطاع الصحي لهو وسام على صدورنا جميعا ومحفز لي ولزملائي في القطاع الصحي الحكومي والخاص، مجدداً تأكيده على أن أقوى ما يمكن أن نواجه به هذه الأزمة هو وعي المجتمع واتباع الإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.

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