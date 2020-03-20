احدث الأخبار

رئيس مجلس الشورى : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهداً على ما يوليه – أيده الله – من إهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة
أبرز المواد
 وزير الصحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين .. توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخه
أبرز المواد
 محلات بوادي الدواسر تخالف قرار الإغلاق.. والبلدية تغرمها 110 آلاف ريال
منطقة الرياض
 الدكتور “أحمد العلم ” يدشن حملة التوعية لمواجهة فيروس كورونا
منطقة الرياض
 تجارة تبوك تنفذ 335 جولة لمراقبة وفرة السلع والمخزون وتباشر 321 بلاغاً
منطقة تبوك
 سمو أمير الجوف يشيد بمبادرات مواطنين لوضع عقاراتهم تحت تصرف الصحة، ورجال أعمال لإعفائهم مستأجرين من إيجارات محلاتهم الشهرية
أبرز المواد
 الأمين العام للأمم المتحدة يدعو قادة العالم إلى الاجتماع وتقديم استجابة عاجلة ومنسقة لمعالجة جائحة COVID-19
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان : خادم الحرمين الشريفين جسد الوضع المحلي والعالمي وأكد حرصه على الوطن والمواطن بتلاحم القيادة والشعب
أبرز المواد
 المتحدث الرسمي لشؤون الحرمين : تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين ابتداء من يوم غد
أبرز المواد
 جامعة المجمعة تواصل جهودها وإجراءاتها الوقائية والاحترازية من أزمة انتشار فايروس كورونا في مجالاتها الأكاديمية والإدارية والتوعوية
منطقة الرياض
 الجمارك تعلن إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية
أبرز المواد
 عدد المصابين بفيروس كورونا في قطر يرتفع لـ460 حالة
منوعات
رئيس مجلس الشورى : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهداً على ما يوليه – أيده الله – من إهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة

رئيس مجلس الشورى : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهداً على ما يوليه – أيده الله – من إهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة

أبرز المواد
وزير الصحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين .. توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخه

وزير الصحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين .. توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخه

أبرز المواد
محلات بوادي الدواسر تخالف قرار الإغلاق.. والبلدية تغرمها 110 آلاف ريال

محلات بوادي الدواسر تخالف قرار الإغلاق.. والبلدية تغرمها 110 آلاف ريال

منطقة الرياض
الدكتور “أحمد العلم ” يدشن حملة التوعية لمواجهة فيروس كورونا

الدكتور “أحمد العلم ” يدشن حملة التوعية لمواجهة فيروس كورونا

منطقة الرياض

رئيس مجلس الشورى : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهداً على ما يوليه – أيده الله – من إهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة

رئيس مجلس الشورى : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهداً على ما يوليه – أيده الله – من إهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة
http://almnatiq.net/?p=844587
المناطق _ الرياض

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض المملكة تأتي شاهداً على ما يوليه – أيده الله – من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة ؛ في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد الذي يحيط بالعالم .
وقال معاليه في تصريح صحفي : ” إن هذا الخطر المتمثل بهذا الفايروس لا يثني عزيمة المؤمنين بالله المتوكلين عليه مع الأخذ بالأسباب والتوجيهات التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي اتسمت بالشفافية والعزم لتخطي هذه الجائحة” .
وشدد رئيس مجلس الشورى أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على جهود المملكة العربية السعودية، المستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، يعززها وعي المواطن والمقيم لمواجهة هذه الجائحة.
ورفع معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه – أيده الله – على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية ، مشيرا إلى الجهود الكبرى والمقدرة التي تبذلها القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة والعاملين فيها ، مؤكداً أن ما يقومون به يعد بذلاً عظيماً، وتجسيدًا لحرص الحكومة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن .
وسأل معاليه المولى القدير أن يحفظ بلادنا وسائر بلدان العالم، والإنسانية جمعاء من كل مكروه .

روابط ذات صلة

وزير الصحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين .. توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخه

وزير الصحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين .. توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخه
سمو أمير الجوف يشيد بمبادرات مواطنين لوضع عقاراتهم تحت تصرف الصحة، ورجال أعمال لإعفائهم مستأجرين من إيجارات محلاتهم الشهرية

سمو أمير الجوف يشيد بمبادرات مواطنين لوضع عقاراتهم تحت تصرف الصحة، ورجال أعمال لإعفائهم مستأجرين من إيجارات محلاتهم الشهرية
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو قادة العالم إلى الاجتماع وتقديم استجابة عاجلة ومنسقة لمعالجة جائحة COVID-19

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو قادة العالم إلى الاجتماع وتقديم استجابة عاجلة ومنسقة لمعالجة جائحة COVID-19

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*