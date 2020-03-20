مدير جامعة الجوف المكلف: كلمة الملك سلمان تدعونا للاطمئنان وتحملنا مسؤولية أكبر

الجوف _ محمد الحسن

قال مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع: “إن كلمة خادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله تؤكد مدى اهتمام القيادة الحكيمة أيدها الله بكل ما يحقق أمن واستقرار الوطن

وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة”.

مضيفاً بأن ما تضمنته الكلمة من مشاعر أبوية صادقة وشفافة تدعونا للاطمئنان بأننا ننعم بقيادة حكيمة تجعل مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة اهتماماتها وأولوياتها، متخذةً كل ما يمكن من إجراءات احترازية تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه”، وأكد الدكتور الزارع أن كلمة الملك سلمان وبقدر ما تضمنته من مشاعر أبوية مطمئنة، بقدر ما تدعونا جميعاً لتحمل مسؤولياتنا وتنفيذ توجيهات

وقرارات الدولة في جميع سلوكياتنا الفردية والاجتماعية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية وأخذ الوضع على محمل الجد حتى نتجاوز هذه المرحلة بسلام بمشيئة الله .

ورفع مدير الجامعة المكلف، خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كل ما يولونه من عناية واهتمام بسلامة الجميع على أرض الوطن الغالي، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار وأن نتجاوز كل التحديات كعادة بلادنا ولله الحمد .