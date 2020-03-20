أمين الجوف ينفذ جولات رقابية على المنشآت

المناطق _ الجوف

نفذ المهندس عاطف الشرعان أمين منطقة الجوف جولات رقابية مع المراقبين الصحيين على بعض المنشآت التجارية للتأكد من نظافتها وتوفر أدوات التعقيم، ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا مشددا على تطبيق النظام وعدم التهاون مع أي مخالف، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان ان أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة تقوم بمتابعة الأسواق والمحلات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا انفاذا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية موجها شكره وتقديره لكافة المراقبين والعاملين بالامانة والبلديات التابعة لما يقومون به من جهود وتفاني في اداء واجبهم متمنياً من أهالي المنطقة الالتزام بالتعليمات الصادرة والإبلاغ عن اي ملاحظة عبر مركز الطوارئ (٩٤٠) والذي يعمل على مدار الساعة .