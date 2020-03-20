احدث الأخبار

أمين الجوف ينفذ جولات رقابية على المنشآت
منطقة الجوف
 مدير جامعة الجوف المكلف: كلمة الملك سلمان تدعونا للاطمئنان وتحملنا مسؤولية أكبر
أبرز المواد
 سمو أمير القصيم : كلمة خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالشفافية والحرص على صحة المواطن لاسيما في هذه المرحلة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الباحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرصه – أيده الله – على سلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة
أبرز المواد
 رئيس مجلس الشورى : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهداً على ما يوليه – أيده الله – من إهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة
أبرز المواد
 وزير الصحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين .. توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخه
أبرز المواد
 محلات بوادي الدواسر تخالف قرار الإغلاق.. والبلدية تغرمها 110 آلاف ريال
منطقة الرياض
 الدكتور “أحمد العلم ” يدشن حملة التوعية لمواجهة فيروس كورونا
منطقة الرياض
 تجارة تبوك تنفذ 335 جولة لمراقبة وفرة السلع والمخزون وتباشر 321 بلاغاً
منطقة تبوك
 سمو أمير الجوف يشيد بمبادرات مواطنين لوضع عقاراتهم تحت تصرف الصحة، ورجال أعمال لإعفائهم مستأجرين من إيجارات محلاتهم الشهرية
أبرز المواد
 الأمين العام للأمم المتحدة يدعو قادة العالم إلى الاجتماع وتقديم استجابة عاجلة ومنسقة لمعالجة جائحة COVID-19
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان : خادم الحرمين الشريفين جسد الوضع المحلي والعالمي وأكد حرصه على الوطن والمواطن بتلاحم القيادة والشعب
أبرز المواد
أمين الجوف ينفذ جولات رقابية على المنشآت

أمين الجوف ينفذ جولات رقابية على المنشآت

منطقة الجوف
مدير جامعة الجوف المكلف: كلمة الملك سلمان تدعونا للاطمئنان وتحملنا مسؤولية أكبر

مدير جامعة الجوف المكلف: كلمة الملك سلمان تدعونا للاطمئنان وتحملنا مسؤولية أكبر

أبرز المواد
سمو أمير القصيم : كلمة خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالشفافية والحرص على صحة المواطن لاسيما في هذه المرحلة

سمو أمير القصيم : كلمة خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالشفافية والحرص على صحة المواطن لاسيما في هذه المرحلة

أبرز المواد
سمو أمير منطقة الباحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرصه – أيده الله – على سلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة

سمو أمير منطقة الباحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرصه – أيده الله – على سلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة

أبرز المواد

أمين الجوف ينفذ جولات رقابية على المنشآت

أمين الجوف ينفذ جولات رقابية على المنشآت
http://almnatiq.net/?p=844599
المناطق _ الجوف
نفذ المهندس عاطف الشرعان أمين منطقة الجوف جولات رقابية مع المراقبين الصحيين على بعض المنشآت التجارية  للتأكد من نظافتها وتوفر أدوات التعقيم،  ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا  مشددا على تطبيق النظام وعدم التهاون مع أي مخالف، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان ان أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة  تقوم بمتابعة الأسواق والمحلات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا انفاذا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية موجها شكره وتقديره لكافة المراقبين والعاملين بالامانة والبلديات التابعة لما يقومون به من جهود وتفاني في اداء واجبهم متمنياً من أهالي المنطقة الالتزام بالتعليمات الصادرة والإبلاغ عن اي ملاحظة عبر مركز الطوارئ (٩٤٠) والذي يعمل على مدار الساعة .

روابط ذات صلة

مدير جامعة الجوف المكلف: كلمة الملك سلمان تدعونا للاطمئنان وتحملنا مسؤولية أكبر

مدير جامعة الجوف المكلف: كلمة الملك سلمان تدعونا للاطمئنان وتحملنا مسؤولية أكبر
سمو أمير الجوف يشيد بمبادرات مواطنين لوضع عقاراتهم تحت تصرف الصحة، ورجال أعمال لإعفائهم مستأجرين من إيجارات محلاتهم الشهرية

سمو أمير الجوف يشيد بمبادرات مواطنين لوضع عقاراتهم تحت تصرف الصحة، ورجال أعمال لإعفائهم مستأجرين من إيجارات محلاتهم الشهرية
الهلال الأحمر بالجوف ينفذ فرضية للتعامل مع حالة كورونا

الهلال الأحمر بالجوف ينفذ فرضية للتعامل مع حالة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*