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أمير تبوك : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمرار للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعاية واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها
http://almnatiq.net/?p=844609
المناطق _ تبوك

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير  فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المضامين  السامية التي جاءت في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود _حفظه الله _ حول ما يجتاح العالم من وباء كورونا المستجد . وقال سموه إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمرار للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعايته واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها  والمقيمين على ارضها ، وأضاف سموه ان مضامين الكلمة تجسد تلمس القيادة لاحتياجات المواطنين والمواطنات على تراب هذا الوطن العظيم . منوهًا سموه بمدى التلاحم بين القيادة والشعب الذي أكده خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من خلال ما أظهره المواطنين والمواطنين من قوة وثبات ووعي بما يمر به العالم اليوم . سائلًا المولى القدير ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  وسمو ولي عهده لمواصلة العطاء والعمل الدؤوب لما فيه خير ورفعة وسلامة الوطن والمواطن .

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