احدث الأخبار

مدير جامعة جازان: كلمة خادم الحرمين تحمل الجميع مسؤولية كبرى في ظرف تاريخي مهم
أبرز المواد
 تشاد تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير تبوك : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمرار للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعاية واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة جازان : الخطاب الملكي تجسيدا واضحاً للوضع الراهن وحرص القيادة على سلامة المواطن والمقيم
أبرز المواد
 أمين الجوف ينفذ جولات رقابية على المنشآت
منطقة الجوف
 مدير جامعة الجوف المكلف: كلمة الملك سلمان تدعونا للاطمئنان وتحملنا مسؤولية أكبر
أبرز المواد
 سمو أمير القصيم : كلمة خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالشفافية والحرص على صحة المواطن لاسيما في هذه المرحلة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الباحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرصه – أيده الله – على سلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة
أبرز المواد
 رئيس مجلس الشورى : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهداً على ما يوليه – أيده الله – من إهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة
أبرز المواد
 وزير الصحة : كلمة خادم الحرمين الشريفين .. توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخه
أبرز المواد
 محلات بوادي الدواسر تخالف قرار الإغلاق.. والبلدية تغرمها 110 آلاف ريال
منطقة الرياض
 الدكتور “أحمد العلم ” يدشن حملة التوعية لمواجهة فيروس كورونا
منطقة الرياض
مدير جامعة جازان: كلمة خادم الحرمين تحمل الجميع مسؤولية كبرى في ظرف تاريخي مهم

مدير جامعة جازان: كلمة خادم الحرمين تحمل الجميع مسؤولية كبرى في ظرف تاريخي مهم

أبرز المواد
تشاد تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

تشاد تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
أمير تبوك : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمرار للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعاية واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها

أمير تبوك : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمرار للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعاية واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها

أبرز المواد
سمو نائب أمير منطقة جازان : الخطاب الملكي تجسيدا واضحاً للوضع الراهن وحرص القيادة على سلامة المواطن والمقيم

سمو نائب أمير منطقة جازان : الخطاب الملكي تجسيدا واضحاً للوضع الراهن وحرص القيادة على سلامة المواطن والمقيم

أبرز المواد

مدير جامعة جازان: كلمة خادم الحرمين تحمل الجميع مسؤولية كبرى في ظرف تاريخي مهم

مدير جامعة جازان: كلمة خادم الحرمين تحمل الجميع مسؤولية كبرى في ظرف تاريخي مهم
http://almnatiq.net/?p=844614
المناطق_واس

نوّه معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين.
وقال معاليه:” لقد أكد خادم الحرمين الشريفين عزيمة المملكة بتكاتف وتعاون شعبها والمقيمين بها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة، وأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هي أولى اهتماماته -أيده الله-، ومحل حرصه الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء” .
وأشاد معاليه بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات نوعية وقرارات استباقية أثبتت للعالم جودة وكفاءة تعاملها وإدارتها للأزمة، يعززها وعي المواطن والمقيم باتباع والتزام التعليمات لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد معالي مدير الجامعة أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تحمل الجميع مسؤولية وطنية كبرى في ظرف تاريخي مهم، بالحفاظ على صحة الإنسان على أرض المملكة العربية السعودية، وستكون أساسا ومنهج عمل للجامعة في هذه المرحلة، مضيفا أن جامعة جازان ستواصل عملها وبذل أقصى الجهد، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة العالمية، والحد من آثارها، بما تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.
وشدد الدكتور القحطاني على أن الجامعة وإلى جانب دورها في تعزيز الوقاية من كورونا تواصل أعمالها في خدمة طلابها وطالباتها عبر مواصلة تعليمهم إلكترونيا وعن بعد، وسط تفاعل ومنجزات كبرى تؤكد حرص شباب وشابات الوطن على تحمل مسؤوليتهم في مثل هذه الظروف.
وسأل مدير جامعة جازان في ختام تصريحه الله تعالى العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء وأن يجنبه كل مكروه.

روابط ذات صلة

تشاد تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

تشاد تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
أمير تبوك : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمرار للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعاية واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها

أمير تبوك : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمرار للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعاية واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها
سمو نائب أمير منطقة جازان : الخطاب الملكي تجسيدا واضحاً للوضع الراهن وحرص القيادة على سلامة المواطن والمقيم

سمو نائب أمير منطقة جازان : الخطاب الملكي تجسيدا واضحاً للوضع الراهن وحرص القيادة على سلامة المواطن والمقيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*