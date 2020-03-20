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15 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا والوفيات 44 شخصاً

15 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا والوفيات 44 شخصاً
http://almnatiq.net/?p=844631
المناطق_وكالات

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 15030 شخصا.

جاء ذلك في تقييم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) مساء امس الخميس بناء على الأعداد التي أعلنتها الولايات الألمانية كل منها على حدة.

وجاء في صدارة الولايات الألمانية التي بها أكبر عدد من المصابين بالفيروس ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 4970 إصابة بالعدوى،تليها ولاية بافاريا بأكثر من 2280 ثم ولاية بادن فورتمبيرج بأكثر من 2740 شخصا.

وجاء في إحصاء الوكالة أن 44 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس حتى الآن، إضافة إلى اثنين آخرين قال معهد روبرت كوخ في برلين أنهما توفيا خلال زيارة إلى مصر.

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