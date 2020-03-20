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الموارد البشرية: لا يحق للمنشآت إجبار العاملين على إجازة دون أجر

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الموارد البشرية: لا يحق للمنشآت إجبار العاملين على إجازة دون أجر

الموارد البشرية: لا يحق للمنشآت إجبار العاملين على إجازة دون أجر
http://almnatiq.net/?p=844653
المناطق_الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام العمل في المملكة العربية السعودية لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، ويمكن للمنشآت التي لديها عاملون لا تسمح لهم الظروف الحالية من أداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة لتمكينهم من استكمال مهامهم، ومن بينها العمل عن بعد، الذي سبق وأن تم نشر الدليل الإرشادي الخاص به في موقع الوزارة.

جاء ذلك رداً على الاستفسارات الواردة للوزارة حول قيام بعض منشآت القطاع الخاص بمنح العاملين لديها إجازة بلا أجر ودون موافقتهم.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية “العامل وصاحب العمل”، ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها، داعية منشآت القطاع الخاص كافة إلى التعاون والالتزام بالأحكام النظامية، كما يمكن إبلاغ الوزارة بأي مخالفات يتم رصدها عن طريق القنوات الرسمية مثل تطبيق “معاً للرصد” المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد “19911”.

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