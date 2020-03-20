الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها اعتباراً من السبت

الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها اعتباراً من السبت

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الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها اعتباراً من السبت

الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها اعتباراً من السبت
http://almnatiq.net/?p=844671
المناطق_وكالات

قررت دولة الامارات العربية المتحدة، تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها اعتباراً من غد السبت الموافق 21 مارس، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم .

وأوردت وكالة أنباء الإمارات بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الذي أوضحت فيه، أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الدولة بعد بدء سريان القرار القيام بالفحص عند الوصول والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما على من لديه منزل في الدولة ومن لا يملك منزلا فيسكون في حجر صحي لمدة 14 يوما وفق ما تقرره السلطات المختصة.

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