الكويت تعلن ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 22

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http://almnatiq.net/?p=844686
المناطق_متابعات

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الجمعة شفاء أربع حالات جدیدة من المصابین بفیروس

كورونا المستجد كوفید 19 في الكویت لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوصات المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الأربع من الفیروس

وجمیعھم مواطنون كویتیون.

وذكر أنھ سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال

الیومین المقبلین.

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