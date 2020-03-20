احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية : كلمة خادم الحرمين الشريفين حفزت الهمم لبذل المزيد لتجاوز هذه الجائحة
المنطقة الشرقية
 أمين الاحساء : كلمة حانية من ملك العزم
المنطقة الشرقية
 “المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه بمتابعة صيانة المساجد ونظافتها فترة إغلاقها
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم: كلمة خادم الحرمين اتسمت بالرؤية الشاملة للمرحلة والعزم على تجاوزها
أبرز المواد
 الرياض.. تحديد هوية 11 شخصاً فجروا وسرقوا مبالغ نقدية من صراف آلي والإطاحة بـ 5 منهم
أبرز المواد
 تعليق رحلات “قطار الحرمين” وقطارات “سار” حتى 3 أبريل
أبرز المواد
 السديس يوجه بدراسة وضع اختبارات الطلاب وإمكانية تقديمها قبل رمضان
أبرز المواد
 النفط يواصل التعافي مع تلميح ترامب للتدخل في حرب الأسعار
أبرز المواد
 الكويت تعلن ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 22
أبرز المواد
 مهلة 24 ساعة.. إزالة 40 مخيما بعد إشعار أصحابها بمكة
أبرز المواد
نائب أمير الشرقية : كلمة خادم الحرمين الشريفين حفزت الهمم لبذل المزيد لتجاوز هذه الجائحة

نائب أمير الشرقية : كلمة خادم الحرمين الشريفين حفزت الهمم لبذل المزيد لتجاوز هذه الجائحة

المنطقة الشرقية
أمين الاحساء : كلمة حانية من ملك العزم

أمين الاحساء : كلمة حانية من ملك العزم

المنطقة الشرقية
“المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

“المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا

جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد

رئيس ديوان المظالم: كلمة خادم الحرمين اتسمت بالرؤية الشاملة للمرحلة والعزم على تجاوزها

رئيس ديوان المظالم: كلمة خادم الحرمين اتسمت بالرؤية الشاملة للمرحلة والعزم على تجاوزها
http://almnatiq.net/?p=844699
المناطق - الرياض

أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف على الأهمية البالغة لما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – حول جائحة فايروس كورونا في التوقيت والمضمون.
وأوضح معاليه أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – اتسمت برؤية شاملة للمرحلة الحالية التي يمر بها العالم أجمع، واشتملت على تحليل دقيق وواضح لجميع جوانب الأزمة، والعزم في الوقت ذاته على تجاوزها التزامًا بالمنهج القرآني، وإيمانًا بوعده عز وجل في كتابه بقوله: ( فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا).
ونوّه معاليه بما تضمنته من إشادته – حفظه الله – بمستوى الوعي لدى مواطني ومقيمي هذه البلاد ، وما أبدوه خلال الأيام الماضية من تجاوب مع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الجهات المختصة، وتعاونهم التام معها، مؤكدًا على تلقيهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- بالارتياح والاطمئنان والامتثال لما تضمنته من توجيهات سديدة؛ طاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذًا بالأسباب المشروعة، للمحافظة على الضرورات الخمس، ومن أهمها المحافظة على النفس، مبينًا أهمية ما تضمنته كلمته -أيده الله- من توجيهات لتجاوز المرحلة القادمة، ومشددًا على ضرورة مضاعفة الالتزام بالتعليمات الرسمية.
وبيّن الدكتور اليوسف أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- أكدت على العمل الجاد في هذا الوقت الحساس على مواجهة الجائحة مستعينين بالله تعالى، ثم بالأسباب الناجعة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق ذلك وتجاوز الأزمة معتمدين بعون الله.
وفي ختام تصريحه دعا رئيس ديوان المظالم أن يحفظ بلادنا من جميع الشرور والأسقام، وأن يسدد قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- ويجزل لهما المثوبة على ما يبذلانه من عناية واهتمام بهذه البلاد ومن على أرضها.

روابط ذات صلة

“المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

“المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد
جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا

جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بمتابعة صيانة المساجد ونظافتها فترة إغلاقها

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بمتابعة صيانة المساجد ونظافتها فترة إغلاقها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*