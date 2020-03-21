تطبيق PhotoRoom .. أداة مميزة لإزالة وتعديل خلفية الصور بضغطة زر واحدة

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في كثير من الأوقات يحتاج المستخدمون إلى تعديل صورهم بطريقة خاصة تختلف عما تقوم به تطبيقات تحرير الصور التقليدية، كالكتابة على الصور أو زيادة وهجها، فعديد من الصور التي يتم التقاطها في لحظات معينة قد تكون ذات خلفيات غير متناسقة أو محبوبة من قبل المستخدمين، وهنا يأتي تطبيق PhotoRoom المختص في إزالة وتعديل خلفية الصور بسهولة فائقة ودقة عالية تفوق أي تطبيق أو برنامج آخر.

ويتميز التطبيق بأنه يوفر على المستخدم كثيرا من الوقت والجهد ويتيح له ميزة تعديل وتغيير خلفية الصور سواء أكانت صورة لأشخاص أو أي أجسام أخرى بسرعة ودقة معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي في عملية التحديد وفصل الشخص أو الشيء عن الخلفية ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة فيها باختيار الخلفية الأخرى التي تريدها.

يمكن استخدام تطبيق PhotoRoom استخداما شخصيا لتعديل الصور الشخصية لمشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو استخدامها في العمل، حيث يمكن لأصحاب المشاريع والأعمال استخدام هذا التطبيق في تصوير منتجاتهم وعرضها بطريقة مميزة ومن ثم مشاركتها مع العملاء على منصات التواصل والتجارة الإلكترونية.

كما يتيح التطبيق أيضا بعض المزايا الأخرى مثل تجميع الصور وتركيبها في صورة واحدة، إضافة الملصقات، عمل تشويش للخلفية، عمل تأثيرات لونية للشخص أو الشيء الذي تود التركيز عليه داخل الصورة Color Splash Effect.