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16 مليار ريال تدفقات أجنبية على الأسهم السعودية بنهاية الفترة الأولى لآخر مراحل “فوتسي راسل”

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16 مليار ريال تدفقات أجنبية على الأسهم السعودية بنهاية الفترة الأولى لآخر مراحل “فوتسي راسل”

16 مليار ريال تدفقات أجنبية على الأسهم السعودية بنهاية الفترة الأولى لآخر مراحل “فوتسي راسل”
http://almnatiq.net/?p=844707
المناطق - الرياض

سجلت السوق السعودية أمس تنفيذ الفترة الأولى من المرحلة الخامسة والأخيرة للانضمام إلى مؤشر “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة، والتي تمثل 25 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق السعودية.
وكانت تداول أعلنت تنفيذ المرحلة الأخيرة من انضمام “فوتسي راسل” على فترتين، الأولى بنسبة 25 في المائة من المرحلة، والثانية بنسبة 75 في المائة ومن المقرر تنفيذها خلال شهر يونيو من العام الجاري.
وبحسب “الاقتصادية”، شهدت تداولات المزاد خلال جلسة أمس تدفقات بقيمة 2.18 مليار ريال، لترفع إجمالي الأموال في المراحل الخمس (باستثناء الفترة الثانية من المرحلة الخامسة) نحو 16.16مليار ريال.
وخلال جلسة أمس، رفعت التدفقات إجمالي تداولات السوق لكامل الجلسة إلى 7.9 مليار ريال، مسجلة بذلك أعلى تداولات منذ بداية العام وبالتحديد منذ جلسة 19 ديسمبر 2019.
وتركزت الصفقات الكبيرة، التي تمت في فترة المزاد على أسهم القطاع البنكي، بصفقات تجاوزت قيمها 1.1 مليار ريال من أصل 2.18 مليار ريال، كانت الصفقة الأكبر عبر البنك السعودي الفرنسي بقيمة 351 مليون ريال، كما نفذت صفقة على أسهم شركة “سابك” بنحو 180.9 مليون ريال، فيما تم تنفيذ صفقة على أسهم “أرامكو” اقتربت من 100 مليون ريال.
وتنتظر السوق الفترة الثانية من المرحلة الخامسة والأخيرة لمؤشر “فوتسي راسل” خلال يونيو المقبل، ليكتمل بذلك مراحل إدراج السوق السعودي في مؤشر “فوتسي”.
وفي السياق ذاته، أغلق السوق أمس على ارتفاع بنحو 112 نقطة ليتداول عند مستوى 6267 نقطة أو ما يعادل 1.8 في المائة، فيما أثرت تداولات المزاد قبل الإغلاق على مكاسب السوق، التي بلغت 3 في المائة.
وقررت “فوتسي راسل” في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل، تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق والتخفيف من أثر التطبيق على المؤشر.
ومر الانضمام بخمس مراحل، أولها في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 10 في المائة، والأول من أيار (مايو) 2019 بنسبة 15 في المائة، و24 حزيران (يونيو) بنسبة 25 في المائة، و23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 25 في المائة، فيما تمت أمس تنفيذ الفترة الأولى من المرحلة الخامسة.

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