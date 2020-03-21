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حاكم كاليفورنيا يتوقع إصابة 56 ٪ من سكانها بـ “كورونا” خلال 8 أسابيع

حاكم كاليفورنيا يتوقع إصابة 56 ٪ من سكانها بـ “كورونا” خلال 8 أسابيع
http://almnatiq.net/?p=844724
المناطق - الرياض

وجهت السلطات الأمريكية في كاليفورنيا نحو ثلث سكان الولاية، البالغ إجمالي عددهم 39 مليون نسمة، بالبحث عن مأوى أو مكان للبقاء فيه، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ووفقا لما ذكرت “سي إن إن”، من المقرر أن تضيف مقاطعة ساكرامنتو في كاليفورنيا 1.5 مليون شخص إضافي، بموجب أمر يبدأ تنفيذه عند منتصف الليل (بالتوقيت المحلي).
حتى مقاطعة هومبولدت، القريبة من الحدود الشمالية للولاية، والمعروفة بتضاريسها النائية ذات الغابات الكثيفة، أخبرت الناس بالبقاء في منازلهم. وقالت المسؤولة عن الصحة، الدكتورة تيريزا فرانكوفيتش، إن الأمر سيبدأ في منتصف الليل، ومن المتوقع أن يستمر حتى 9 أبريل على الأقل.

وتم الإعلان عن حالة وحيدة مُصابة بفيروس كورونا في مقاطعة هومبولت في 20 فبراير. وقد تعافى هذا الشخص تمامًا، حسب فرانكوفيتش.

وقد يغادر الناس منازلهم فقط للعمل الأساسي أو للقيام بشراء احتياجاتهم من البقالة أو الأدوية.

وبدأت طلبات الحصول على مأوى، يوم الإثنين، في كاليفورنيا فيما اتخذت ست مقاطعات إجراءات احترازية، يمتد أثرها إلى أكثر من 11.5 مليون نسمة بحلول يوم الخميس.

وفي سياق متصل، أرسل حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، رسالة إلى الرئيس ترمب، قال فيها: “نتوقع أن ما يقرب من 56٪ من سكان ولايتنا – 25.5 مليون شخص – سوف يصابون بالفيروس على مدى ثمانية أسابيع”.

وأضاف حاكم كاليفورنيا إنه “في بعض أجزاء الولاية، يتضاعف معدل الإصابات كل أربعة أيام”.

وفي رسالته، أشار نيوسوم إلى أن سفينة مستشفى “ميرسي” التابعة للبحرية الأمريكية، تتمركز في ميناء لوس أنجلوس للمساعدة في رعاية مرضى الولاية.

وقال مسؤولو الدفاع لـ CNN، إن السفينة من المقرر أن تتجه إلى منطقة سياتل خلال من 5 إلى 10 أيام مُقبلة.

يأتي هذا فيما توقع بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك، أن تنفد الإمدادات الطبية في المدينة في غضون 2 إلى 3 أسابيع.

وقال دي بلاسيو إن المدينة بحاجة إلى 3 ملايين قناع (من نوع N95)، و50 ألفا من الأقنعة الجراحية و15 ألفا من مراوح التهوية.

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