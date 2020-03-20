“المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

المناطق - الرياض

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاغارد أن البنك سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت تقارير إعلامية بريطانية اليوم عن لاغارد قولها إن وباء كورونا يمثل تحديًا غير مسبوق في التاريخ الحديث، فهو بالإضافة إلى كونه مأساة إنسانية يمثل تحديًا اقتصاديًا ضخمًا تواجهه جميع الدول وجميع شرائح المجتمع.

وأضافت أن على الجميع الحد من النشاط اليومي، ويستتبع ذلك حدًا في الإنفاق، ونتيجة لذلك سيتراجع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو بصورة كبيرة، ولا يمكن للسياسات العامة الحيلولة دون ذلك.

وأوضحت أن الوضع الحالي يخلق ضغطًَ حادًا على التدفقات النقدية للشركات والموظفين، مما يعرض بقاء الشركات والوظائف للخطر.

وتابعت أنه في مواجهة ركود عميق وانهيار بالأسواق، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي توفير مزيد من السيولة للبنوك وخفض أسعار الفائدة إلى سالب 0.75 بالمئة مما يعني دفع الأموال إلى المقرضين.

وواصلت لاغارد أنه نتيجة لذلك أنشأ البنك الأوروبي المركزي برنامجًا طارئًا للتصدي للوباء تبلغ قيمته 750 مليار يورو حتى نهاية العام، إضافة إلى برنامج طارئ تبلغ قيمته 120 مليار يورو تم الإعلان عنه في الشهر الحالي.