احدث الأخبار

“المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه بمتابعة صيانة المساجد ونظافتها فترة إغلاقها
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم: كلمة خادم الحرمين اتسمت بالرؤية الشاملة للمرحلة والعزم على تجاوزها
أبرز المواد
 الرياض.. تحديد هوية 11 شخصاً فجروا وسرقوا مبالغ نقدية من صراف آلي والإطاحة بـ 5 منهم
أبرز المواد
 تعليق رحلات “قطار الحرمين” وقطارات “سار” حتى 3 أبريل
أبرز المواد
 السديس يوجه بدراسة وضع اختبارات الطلاب وإمكانية تقديمها قبل رمضان
أبرز المواد
 النفط يواصل التعافي مع تلميح ترامب للتدخل في حرب الأسعار
أبرز المواد
 الكويت تعلن ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 22
أبرز المواد
 مهلة 24 ساعة.. إزالة 40 مخيما بعد إشعار أصحابها بمكة
أبرز المواد
 الربيعة: كلمة خادم الحرمين تجسد الحرص على السلامة والتصدي لكورونا
أبرز المواد
 الأخصائية أميرة الرشود : احرصوا على النشاط الرياضي فـي منازلكم هذه الأيام
أبرز المواد
“المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

“المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا

جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بمتابعة صيانة المساجد ونظافتها فترة إغلاقها

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بمتابعة صيانة المساجد ونظافتها فترة إغلاقها

أبرز المواد
رئيس ديوان المظالم: كلمة خادم الحرمين اتسمت بالرؤية الشاملة للمرحلة والعزم على تجاوزها

رئيس ديوان المظالم: كلمة خادم الحرمين اتسمت بالرؤية الشاملة للمرحلة والعزم على تجاوزها

أبرز المواد

“المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

“المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=844740
المناطق - الرياض

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاغارد أن البنك سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت تقارير إعلامية بريطانية اليوم عن لاغارد قولها إن وباء كورونا يمثل تحديًا غير مسبوق في التاريخ الحديث، فهو بالإضافة إلى كونه مأساة إنسانية يمثل تحديًا اقتصاديًا ضخمًا تواجهه جميع الدول وجميع شرائح المجتمع.
وأضافت أن على الجميع الحد من النشاط اليومي، ويستتبع ذلك حدًا في الإنفاق، ونتيجة لذلك سيتراجع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو بصورة كبيرة، ولا يمكن للسياسات العامة الحيلولة دون ذلك.
وأوضحت أن الوضع الحالي يخلق ضغطًَ حادًا على التدفقات النقدية للشركات والموظفين، مما يعرض بقاء الشركات والوظائف للخطر.
وتابعت أنه في مواجهة ركود عميق وانهيار بالأسواق، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي توفير مزيد من السيولة للبنوك وخفض أسعار الفائدة إلى سالب 0.75 بالمئة مما يعني دفع الأموال إلى المقرضين.
وواصلت لاغارد أنه نتيجة لذلك أنشأ البنك الأوروبي المركزي برنامجًا طارئًا للتصدي للوباء تبلغ قيمته 750 مليار يورو حتى نهاية العام، إضافة إلى برنامج طارئ تبلغ قيمته 120 مليار يورو تم الإعلان عنه في الشهر الحالي.

روابط ذات صلة

جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا

جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بمتابعة صيانة المساجد ونظافتها فترة إغلاقها

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بمتابعة صيانة المساجد ونظافتها فترة إغلاقها
رئيس ديوان المظالم: كلمة خادم الحرمين اتسمت بالرؤية الشاملة للمرحلة والعزم على تجاوزها

رئيس ديوان المظالم: كلمة خادم الحرمين اتسمت بالرؤية الشاملة للمرحلة والعزم على تجاوزها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*