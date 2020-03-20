احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية : كلمة خادم الحرمين الشريفين حفزت الهمم لبذل المزيد لتجاوز هذه الجائحة
المنطقة الشرقية
 أمين الاحساء : كلمة حانية من ملك العزم
المنطقة الشرقية
 “المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه بمتابعة صيانة المساجد ونظافتها فترة إغلاقها
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم: كلمة خادم الحرمين اتسمت بالرؤية الشاملة للمرحلة والعزم على تجاوزها
أبرز المواد
 الرياض.. تحديد هوية 11 شخصاً فجروا وسرقوا مبالغ نقدية من صراف آلي والإطاحة بـ 5 منهم
أبرز المواد
 تعليق رحلات “قطار الحرمين” وقطارات “سار” حتى 3 أبريل
أبرز المواد
 السديس يوجه بدراسة وضع اختبارات الطلاب وإمكانية تقديمها قبل رمضان
أبرز المواد
 النفط يواصل التعافي مع تلميح ترامب للتدخل في حرب الأسعار
أبرز المواد
 الكويت تعلن ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 22
أبرز المواد
 مهلة 24 ساعة.. إزالة 40 مخيما بعد إشعار أصحابها بمكة
أبرز المواد
نائب أمير الشرقية : كلمة خادم الحرمين الشريفين حفزت الهمم لبذل المزيد لتجاوز هذه الجائحة

نائب أمير الشرقية : كلمة خادم الحرمين الشريفين حفزت الهمم لبذل المزيد لتجاوز هذه الجائحة

المنطقة الشرقية
أمين الاحساء : كلمة حانية من ملك العزم

أمين الاحساء : كلمة حانية من ملك العزم

المنطقة الشرقية
“المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

“المركزي الأوروبي”: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا

جنوب إفريقيا تسجل 52 إصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد

نائب أمير الشرقية : كلمة خادم الحرمين الشريفين حفزت الهمم لبذل المزيد لتجاوز هذه الجائحة

نائب أمير الشرقية : كلمة خادم الحرمين الشريفين حفزت الهمم لبذل المزيد لتجاوز هذه الجائحة
http://almnatiq.net/?p=844744
الدمام - المناطق

‎أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن مضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- التي وجهها لأبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، حفزت الهمم، وجددت العزم، لتجاوز هذه الجائحة، التي تمر بالعالم والمملكة.
وأوضح سموه أن خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- حرص أن تلامس كلمته المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وأن تسهم الكلمة في إيضاح ما تبذله حكومة المملكة بقيادته الكريمة ومتابعة سمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله-، من جهود، منطلقةً من إيمان راسخ بأن التوكل على الله يتبعه العمل، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يلهمها التوفيق لما فيه خير المملكة والعالم أجمع، وأن يحمي المملكة من شر هذه الجائحة، ويحفظ الإنسانية جمعاء.

روابط ذات صلة

أمين الاحساء : كلمة حانية من ملك العزم

أمين الاحساء : كلمة حانية من ملك العزم
لجنة أصدقاء المرضى بغرفة الشرقية تزود 7 جمعيات خيرية بالمنطقة بالمستلزمات الطبية الوقائية

لجنة أصدقاء المرضى بغرفة الشرقية تزود 7 جمعيات خيرية بالمنطقة بالمستلزمات الطبية الوقائية
أمانة الأحساء تواصل أعمال تطهير الساحات والطرق التجارية

أمانة الأحساء تواصل أعمال تطهير الساحات والطرق التجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*