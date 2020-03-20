نائب أمير الشرقية : كلمة خادم الحرمين الشريفين حفزت الهمم لبذل المزيد لتجاوز هذه الجائحة

الدمام - المناطق

‎أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن مضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- التي وجهها لأبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، حفزت الهمم، وجددت العزم، لتجاوز هذه الجائحة، التي تمر بالعالم والمملكة.

وأوضح سموه أن خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- حرص أن تلامس كلمته المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وأن تسهم الكلمة في إيضاح ما تبذله حكومة المملكة بقيادته الكريمة ومتابعة سمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله-، من جهود، منطلقةً من إيمان راسخ بأن التوكل على الله يتبعه العمل، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يلهمها التوفيق لما فيه خير المملكة والعالم أجمع، وأن يحمي المملكة من شر هذه الجائحة، ويحفظ الإنسانية جمعاء.