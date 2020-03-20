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مركز الملك عبدالله العالمي للابحاث ينجح في تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد

مركز الملك عبدالله العالمي للابحاث ينجح في تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد

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مركز الملك عبدالله العالمي للابحاث ينجح في تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد

مركز الملك عبدالله العالمي للابحاث ينجح في تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=844761
المناطق - يوسف المطيري

في واحد من نجاحات المملكة الصحية على مستوى العالم نجح مركز الملك عبدالله العالمي للابحاث في الحرس الوطني من تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا كوفيد المستجد.
وبحسب الدكتور أحمد العسكر ‏فإن المركز لا يزال في طور تجارب اللقاح الجديد مشيرا أن اللقاح اثبت نجاحه علي الحيوانات ومن ضمنها الابل كما اثبت قوة المناعه ضد الفيروس.
وتابع الدكتور أحمد العسكر بأن المركز في طور التجهيز لتجربة اللقاح على ٢٤ متطوع سعودي كاشفا ان ٨ متطوعين تقدموا حتى الان لاجراء التجربة عليهم.
يذكر أن مركز الملك عبدالله العالمي للابحاث يعمل فيه ٧٠ عالم منهم ٥٠ عالم سعودي من حملة الدكتوراه، ويشارك المركز بأكثر من ألف ورقة عمل سنويا ويمتلك المركز أكثر من ١٥٠ براءة اختراع.

 

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