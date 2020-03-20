أمير الشرقية : كلمة خادم الحرمين الشريفين ارتكزت على أسس الوضوح وبث الطمأنينة

المناطق - الدمام

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما تضمنته الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- التي وجهها لأبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، مبيناً أن الكلمة تضمنت روح القيادة والاهتمام التي يحملها -يحفظها الله-، وارتكزت على الصدق والوضوح، وبثت الأمل والطمأنينة في نفوس الجميع.

وأكد سموه أن الكلمة جامعة، اتسمت بالشفافية، فبينت صعوبة الوضع الحالي، وما بذلته وتبذله قيادة المملكة، وأكدت حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على صحة وسلامة المواطن والمقيم، سائلاً المولى العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- بالعون والتأييد، والرأي السديد، والتوفيق لتجاوز هذه الجائحة، وأن يحفظ البلاد والعباد من شرها، وأن يلهم الإنسانية التعاون والتوحد للحد من انتشار هذه الجائحة.