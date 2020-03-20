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“ناسا” تعلق العمل على صاروخ مهمة “أرتميس” للعودة إلى القمر بسبب فيروس كورونا

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“ناسا” تعلق العمل على صاروخ مهمة “أرتميس” للعودة إلى القمر بسبب فيروس كورونا

“ناسا” تعلق العمل على صاروخ مهمة “أرتميس” للعودة إلى القمر بسبب فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=844773
المناطق - واس

علقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) العمل على بناء الصاروخ ومركبات “أوراين” لمهمتها المأهولة إلى القمر “أرتميس” بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع.
وأوضح رئيس الناسا جيم برايدنستاين في تصريح له، أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز حيث يبنى الصاروخ، إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب, مشيرًا إلى تأكيد حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بين فريق العمل في ستينيس.
وقال : ستعلق ناسا مؤقتا إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما، وستباشر فرق ناسا والمتعهدون إغلاقا منظما يبقي كل الأجهزة في حال سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل .

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