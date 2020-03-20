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وزيرا الصحة والمالية يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية

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وزيرا الصحة والمالية يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية

وزيرا الصحة والمالية يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية
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المناطق - واس

رفع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على كلمته الضافية مساء أمس التي أوضح فيها – أيده الله- اهتمام الحكومة الرشيدة بسلامة المواطن، وأن الصحة هي الأساس، والأولى في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم بمقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الرياض حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية.

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