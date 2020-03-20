احدث الأخبار

“هدف” يخصص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتمكين المنشآت وتنمية أداءها
أبرز المواد
 مدير جامعة تبوك : كلمة خادم الحرمين الشريفين منطلق لجميع القطاعات الحكومية وغيرها للالتزام والتكاتف لتوفير كل متطلبات السلامة
منطقة تبوك
 المسشار العمري للمناطق (أنت لست معزول… أنت مسؤول)
منطقة مكة المكرمة
 وزيرا الصحة والمالية يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية
أبرز المواد
 “ناسا” تعلق العمل على صاروخ مهمة “أرتميس” للعودة إلى القمر بسبب فيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني ينوه بالمضامين الضافية لكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أمير الشرقية : كلمة خادم الحرمين الشريفين ارتكزت على أسس الوضوح وبث الطمأنينة
أبرز المواد
 مركز الملك عبدالله العالمي للابحاث ينجح في تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 حكومة المملكة تتخذ عدداً من التدابير العاجلة لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص
أبرز المواد
 إمام وخطيب المسجد النبوي : لطف الله بما يشاء إلى ما يشاء، وكان بخفي قدره ودقيق علمه ببواطن خلقه ونفاد حكمه لطيفاً خبيرا
أبرز المواد
 أمام وخطيب المسجد الحرام : من أعظم ما يرجى لتفريج الكربة ورفع الشدة عند البلاء “القيام بحق الله تعالى”
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية : كلمة خادم الحرمين الشريفين حفزت الهمم لبذل المزيد لتجاوز هذه الجائحة
المنطقة الشرقية
“هدف” يخصص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتمكين المنشآت وتنمية أداءها

“هدف” يخصص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتمكين المنشآت وتنمية أداءها

أبرز المواد
مدير جامعة تبوك : كلمة خادم الحرمين الشريفين منطلق لجميع القطاعات الحكومية وغيرها للالتزام والتكاتف لتوفير كل متطلبات السلامة

مدير جامعة تبوك : كلمة خادم الحرمين الشريفين منطلق لجميع القطاعات الحكومية وغيرها للالتزام والتكاتف لتوفير كل متطلبات السلامة

منطقة تبوك
المسشار العمري للمناطق (أنت لست معزول… أنت مسؤول)

المسشار العمري للمناطق (أنت لست معزول… أنت مسؤول)

منطقة مكة المكرمة
وزيرا الصحة والمالية يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية

وزيرا الصحة والمالية يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية

أبرز المواد

المسشار العمري للمناطق (أنت لست معزول… أنت مسؤول)

المسشار العمري للمناطق (أنت لست معزول… أنت مسؤول)
http://almnatiq.net/?p=844779
الطائف - عادل الزهراني
تحدث خبير التطوير المهني المستشار / سعد العمري لـ المناطق عن فيروس كورونا المستجد والحجر المنزلي ومدى استجابة المواطنين بقوله:

في جائحة كورونا العالمية هناك من ينظر لها نظرة تشاؤم وهناك على العكس والنقيض المتفائل ، محنة ألمت بكثير من دول العالم فأصبحت الدول بمعزل عن بعضها البعض ، نحن جزء من العالم ولنا تأثيرنا فيه وأيضا نتأثر به وفي هذه الظروف الصعبة اتخذت دولتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان( حفظه الله )وولي عهده الأمين( حفظه الله)  تدابير احترازية لتحافظ على سلامة المواطن والمقيم رغم التأثير الاقتصادي في ذلك، ولم تقتصر تلك التدابير داخليا بل سارعت بالحفاظ حتى على المواطن خارج البلاد وقدمت له كافة التسهيلات ،وهذا ليس بمستغرب على قيادتنا الرشيدة الموفقة لكل خير في الرخاء والشدة.

وأضاف العمري:
بقي الدور على المواطن والمقيم بالالتزام بالحجر المنزلي ( البقاء في المنزل) وعدم الخروج الا لضرورةٍ وحاجةٍ ملحةٍ، وفي هذا الحجر ننعم بكافة مقومات الحياة ولله الحمد من رغد العيش وآمنين ومطمئنين مع توفر كافة الخدمات والتموين دون أي نقص أو تقصير وهذا بفضل الله أولا ثم بفضل حكومتنا الرشيدة وفقها الله لكل خير ، نستطيع من منازلنا الحصول على كافة احتياجاتنا من مواد غذائية ومستلزمات طبيه واستشارات وخدمات من المواقع الإلكترونية الحكومية والأهلية أو بالهاتف  بمختلف القطاعات وتعليم افتراضي عن بعد  متزامن وغير متزامن.
جهود جبارة استثمرت فيها كافة الطاقات لتحويل هذه المحنة إلى منحة لندير أعمالنا وأوقاتنا من مساكننا ونساهم في بناء وطننا الغالي وذلك عن بُعدٍ.
كما أن هناك من يضحي بأكثر من ذلك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مرابطون على الثغور ورجال في الميدان ليقدموا الرعاية الصحية لمحتاجيها جزاهم الله خيرا وحفظهم من كل مكروه.
ومن نعم هذه المحنة لنا جلوسنا مع أسرنا نتفهم احتياجاتهم ونقدم لهم الدعم ونتقرب منهم أكثر من أي وقت مضى مستثمرين تلك الأوقاتِ في اصلاح جوانب التقصير وهي فرصة عظيمة تستطيع الأسرة تغيير كثيرٍ من العادات السلبية إلى إيجابية ويمكن الخروج من هذه الأزمة بتحقيق أفضل النتائج التي يمكن القول بأنك استثمرت الوقت لك ولأسرتك بما يعود عليكم بالنفع والفائدة فما ينتهي هذا الحجر إلا وأنت بإذن الله قد عودت أسرتك على:
-وضع جدول يومي وأسبوعي وشهري للاستثمار  الأمثل للأوقات بمجالات مختلفة(روحية،اجتماعية،أسرية،ترفيهية…)
-التعود على جوانب إيجابية من الانضباط والتعاون والتلاحم
-تعلم مهارة جديد تحتاج اليها كفرد من خلال منصات التعليم عن بعد أو اليوتيوب أو التدريب أون لاين كل بحسب احتياجه مع اشراف الوالدين .
-رفع مستوى الحوار الأسري.
-تعلم فن إدارة الأزمات وإبداء روح التعاون والامتثال للأوامر.
-تطبيق استراتيجيات تعلم الترويح عن النفس بداخل المنزل.
وبذلك استثمرنا أوقاتنا بكل ما هو نافع ومفيد وخدمنا وطننا الغالي بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات الوقائية ولم نعد بذلك اسرى للأفكار السلبية والهدامة ولسنا بمعزولين بل نحن مسؤولين.

روابط ذات صلة

أمام وخطيب المسجد الحرام : من أعظم ما يرجى لتفريج الكربة ورفع الشدة عند البلاء “القيام بحق الله تعالى”

أمام وخطيب المسجد الحرام : من أعظم ما يرجى لتفريج الكربة ورفع الشدة عند البلاء “القيام بحق الله تعالى”
السديس يوجه بدراسة وضع اختبارات الطلاب وإمكانية تقديمها قبل رمضان

السديس يوجه بدراسة وضع اختبارات الطلاب وإمكانية تقديمها قبل رمضان
مهلة 24 ساعة.. إزالة 40 مخيما بعد إشعار أصحابها بمكة

مهلة 24 ساعة.. إزالة 40 مخيما بعد إشعار أصحابها بمكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*