غرفة الشرقية تطلق مبادرة ( يد وحده ) لتعليق الإيجارات على المستثمرين

المناطق – فهد المريخي

أعلن رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي عن إطلاق الغرفة مبادرة (يد وحده ) بدعم من امير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ، وتهدف المبادرة لدعم المستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، داعيا ملاك المجمعات والمراكز التجارية وملاك العقارات التجارية وقطاع الأعمال إلى المشاركة بالمبادرة من خلال اعفاء المستأجرين لديهم ممن تأثرت أعمالهم بسبب فترة التوقف اوتقديم الدعم المناسب ، والرفع للغرفة بما يتم تقديمه في هذا الصدد ليتم التنويه عنه كما أعلن رئيس الغرفة وانسجاما مع هذه المبادرة عن اعفاء الغرفة اصحاب المحلات التجارية المستأجرين لديها من قيمة الإيجار لمدة شهرين للتخفيف من الآثار الإقتصادية المترتبة إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع تفشى وباء كورونا المستجد .