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السيالي: كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت من جديد اهتمام القيادة بكل من يعيش على ارض المملكة

السيالي: كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت من جديد اهتمام القيادة بكل من يعيش على ارض المملكة

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السيالي: كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت من جديد اهتمام القيادة بكل من يعيش على ارض المملكة

السيالي: كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت من جديد اهتمام القيادة بكل من يعيش على ارض المملكة
http://almnatiq.net/?p=844809
المناطق - الرياض

قال الدكتور يوسف بن مسفر السيالي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – حملت في مضامينها تطمينات لكل من يعيش على أرض هذه البلاد سعوديين كانوا أو مقيمين بأن الدولة لن تألو جهداً في سبيل اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ، وأن كل مايحتاجه الشعب سيكون متوفراً بإذن الله ، في الوقت الذي يشهد العالم أجمع مرحلة صعبة أُعلنت معها حالات الطوارئ. وأضاف : كلمته أيده الله تؤكد من جديد أن قيادتنا الرشيدة حريصة على صحة وسلامة كل من يعيش في هذا الوطن الغالي وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز ويمنح الجميع شعوراً بالاطمئنان ، وهذا يدعونا للتفاؤل بأن جائحة كورونا ستكون من الماضي بإذن الله ثم بتكاتف المجتمع وتلاحمه وثقته في قيادته الحكيمة.

وأكد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن منسوبي ومنسوبات الفرع ومايتبع له داخل العاصمة والمحافظات التابعة يعملون بشكل مكثف لخدمة المستفيدين ” عن بعد ” او حضورياً لمن يستوجب الامر وجودهم في اماكن عملهم ، خصوصا من يخدمون الفئات المشمولة بالرعاية في الفروع الايوائية .
وختم الدكتور السيالي حديثه برفع اسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على حرصهما ومتابعتهما لكل كبيرة وصغيره من أجل القضاء على هذا الڤايروس ، كما قدم شكره لكل من يعمل ليل نهار من أجل تأمين سلامة الجميع باذن الله تعالى .

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