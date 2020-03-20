احدث الأخبار

“الغذاء والدواء” : تكامل حكومي لتحفيز صناعة المستلزمات الطبية ضمن إجراءات الوقاية من انتشار ( كورنا )
أبرز المواد
 رئيس غرفة الشرقية يُشيد بمبادرات الدولة العاجلة لمساندة القطاع الخاص في التغلب على تبعات فيروس كورونا الاقتصادية
المنطقة الشرقية
 السيالي: كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت من جديد اهتمام القيادة بكل من يعيش على ارض المملكة
منطقة الرياض
 غرفة الشرقية تطلق مبادرة ( يد وحده ) لتعليق الإيجارات على المستثمرين
المنطقة الشرقية
 وزارة العدل تعلن عن رقمنة الأحكام بإطلاق الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة
أبرز المواد
 منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن مجموعة من الإجراءات لدعم قطاعي الصناعة والثروة المعدنية
أبرز المواد
 تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية المستحقة على القطاع الخاص لمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي
أبرز المواد
 أمانة الرياض : أسواق تُطهّر وإرشادات تُنشر وإغلاقات تُتابع ومعقمات توزّع منعًا لانتشار كورونا
منطقة الرياض
 “هدف” يخصص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتمكين المنشآت وتنمية أداءها
أبرز المواد
 مدير جامعة تبوك : كلمة خادم الحرمين الشريفين منطلق لجميع القطاعات الحكومية وغيرها للالتزام والتكاتف لتوفير كل متطلبات السلامة
منطقة تبوك
 المسشار العمري للمناطق (أنت لست معزول… أنت مسؤول)
منطقة مكة المكرمة
 وزيرا الصحة والمالية يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية
أبرز المواد
“الغذاء والدواء” : تكامل حكومي لتحفيز صناعة المستلزمات الطبية ضمن إجراءات الوقاية من انتشار ( كورنا )

“الغذاء والدواء” : تكامل حكومي لتحفيز صناعة المستلزمات الطبية ضمن إجراءات الوقاية من انتشار ( كورنا )

أبرز المواد
رئيس غرفة الشرقية يُشيد بمبادرات الدولة العاجلة لمساندة القطاع الخاص في التغلب على تبعات فيروس كورونا الاقتصادية

رئيس غرفة الشرقية يُشيد بمبادرات الدولة العاجلة لمساندة القطاع الخاص في التغلب على تبعات فيروس كورونا الاقتصادية

المنطقة الشرقية
السيالي: كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت من جديد اهتمام القيادة بكل من يعيش على ارض المملكة

السيالي: كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت من جديد اهتمام القيادة بكل من يعيش على ارض المملكة

منطقة الرياض
غرفة الشرقية تطلق مبادرة ( يد وحده ) لتعليق الإيجارات على المستثمرين

غرفة الشرقية تطلق مبادرة ( يد وحده ) لتعليق الإيجارات على المستثمرين

المنطقة الشرقية

“الغذاء والدواء” : تكامل حكومي لتحفيز صناعة المستلزمات الطبية ضمن إجراءات الوقاية من انتشار ( كورنا )

http://almnatiq.net/?p=844816
المناطق - واس

أكدتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء أنَّه ضمن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها منذ وقتٍ مبكر لمواجهة فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″؛ جرى تشكيل فريق عمل لتحفيز المصانع الوطنية للمستلزمات الطبية في جميع مناطق المملكة يعمل بشكل متكامل ومتواصل على تذليل التحديات كافة التي تواجه المصانع بهدف إنتاج المستلزمات الخاصة بالوقاية من انتشار العدوى خصوصا صناعة (الكمامات والمُعقمات) ومضاعفته.
ويعمل الفريق المكون من الهيئة العامة للغذاء والدواء ، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي ، وبرنامج التجمعات الصناعية ؛ على زيارة المصانع والوقوف على جاهزيتها وقدرة خطوط إنتاجها للعمل بكامل طاقتها التشغيلية ، والتأكد من جودة التصنيع واستيفاء المنتجات لمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء والمواصفات الفنية وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات ، إضافة لتقديم برامج التمويل اللازم ، وتسهيل الترخيص والتسجيل ،
والتواصل مع كُبرى شركات تصنيع المواد الخام (الإيثانول و الإيزوبروبانول والأنسجة لفلاتر الكمامات ، والعبوات البلاستيكية للمُعقمات ) لتسهيل وتسريع عمليات استيرادها لضمان توفرها في السوق المحلية.

روابط ذات صلة

وزارة العدل تعلن عن رقمنة الأحكام بإطلاق الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة

وزارة العدل تعلن عن رقمنة الأحكام بإطلاق الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة
منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن مجموعة من الإجراءات لدعم قطاعي الصناعة والثروة المعدنية

منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن مجموعة من الإجراءات لدعم قطاعي الصناعة والثروة المعدنية
تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية المستحقة على القطاع الخاص لمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي

تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية المستحقة على القطاع الخاص لمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*