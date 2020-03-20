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إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4032

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إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4032

إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4032
http://almnatiq.net/?p=844824
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة، عن وفاة 627 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4032.

وكشف تقرير إحصائي رسمي صدر في إيطاليا أن أقل من 1% من مجمل ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.

وأكد التقرير الصادر عن معهد الصحة الوطني الإيطالي الذي يتخذ من العاصمة روما مقرا له، استنادا إلى بيانات 18% من المتوفين بسبب الفيروس (والذين يتجاوز عددهم الإجمالي 2.5 ألف شخص) أن 0.8% فقط منهم كانوا أصحاء تماما لحظة إصابتهم بالفيروس.

وكان 25.1% و25.6% من هؤلاء، مصابين بمرض أو مرضين، فيما كان نحو نصف عدد الضحايا يعانون من ثلاثة أمراض على الأقل.

وحسب التقرير، كان أكثر من 75% من هؤلاء يعانون من ارتفاع ضغط الدم، و35% مصابون بالسكري، ونحو الثلث يعانون من أمراض القلب.

وبلغ متوسط أعمار ضحايا كورونا في إيطاليا 79.5 عاما، فيما 17 فقط من المتوفين كانوا دون سن 50 عاما، وجميع الضحايا تحت سن 40 عاما رجال كانوا يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

في الوقت نفسه، رجحت منظمة GIMBE التي تتخذ من بولونيا مقرا لها أن العدد الحقيقي للمصابين بكورونا في إيطاليا يبلغ نحو 100 ألف شخص، ويتجاوز بأضعاف الحصيلة الرسمية التي تخطت اليوم 31.5 ألف شخص.

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