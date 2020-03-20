احدث الأخبار

وزارة الصحة تعلن تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4032
أبرز المواد
 تجارة الجوف تنفذ 576 زيارة تفتيشية للتأكد من وفرة السلع والمخزون وتتلقى 228 بلاغاً
منطقة الجوف
 “الغذاء والدواء” : تكامل حكومي لتحفيز صناعة المستلزمات الطبية ضمن إجراءات الوقاية من انتشار ( كورنا )
أبرز المواد
 رئيس غرفة الشرقية يُشيد بمبادرات الدولة العاجلة لمساندة القطاع الخاص في التغلب على تبعات فيروس كورونا الاقتصادية
المنطقة الشرقية
 السيالي: كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت من جديد اهتمام القيادة بكل من يعيش على ارض المملكة
منطقة الرياض
 غرفة الشرقية تطلق مبادرة ( يد وحده ) لتعليق الإيجارات على المستثمرين
المنطقة الشرقية
 وزارة العدل تعلن عن رقمنة الأحكام بإطلاق الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة
أبرز المواد
 منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن مجموعة من الإجراءات لدعم قطاعي الصناعة والثروة المعدنية
أبرز المواد
 تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية المستحقة على القطاع الخاص لمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي
أبرز المواد
 أمانة الرياض : أسواق تُطهّر وإرشادات تُنشر وإغلاقات تُتابع ومعقمات توزّع منعًا لانتشار كورونا
منطقة الرياض
 “هدف” يخصص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتمكين المنشآت وتنمية أداءها
أبرز المواد
وزارة الصحة تعلن تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

وزارة الصحة تعلن تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أبرز المواد
إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4032

إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4032

أبرز المواد
تجارة الجوف تنفذ 576 زيارة تفتيشية للتأكد من وفرة السلع والمخزون وتتلقى 228 بلاغاً

تجارة الجوف تنفذ 576 زيارة تفتيشية للتأكد من وفرة السلع والمخزون وتتلقى 228 بلاغاً

منطقة الجوف
“الغذاء والدواء” : تكامل حكومي لتحفيز صناعة المستلزمات الطبية ضمن إجراءات الوقاية من انتشار ( كورنا )

“الغذاء والدواء” : تكامل حكومي لتحفيز صناعة المستلزمات الطبية ضمن إجراءات الوقاية من انتشار ( كورنا )

أبرز المواد

وزارة الصحة تعلن تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

وزارة الصحة تعلن تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=844827
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل (70) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19).
وقالت الوزارة، إن من بين الإصابات الجديدة (11) حالة قادمة من دول؛ المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا.
وقد تم عزل الحالات الـ(11) مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.
وأضافت أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض.
وأشارت الوزارة إلى أن بقية الحالات وهي (58) حالة؛ هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية.
وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الـ(70) منها (49) حالة في مدينة الرياض، و(11) حالة في مدينة جدة، وحالتان اثنتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.
وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى (344) حالة، كان قد تعافى منها 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع “مركز اتصال الصحة 937″، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى أكثر من 180 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

روابط ذات صلة

إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4032

إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4032
“الغذاء والدواء” : تكامل حكومي لتحفيز صناعة المستلزمات الطبية ضمن إجراءات الوقاية من انتشار ( كورنا )

“الغذاء والدواء” : تكامل حكومي لتحفيز صناعة المستلزمات الطبية ضمن إجراءات الوقاية من انتشار ( كورنا )
وزارة العدل تعلن عن رقمنة الأحكام بإطلاق الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة

وزارة العدل تعلن عن رقمنة الأحكام بإطلاق الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*