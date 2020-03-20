الأمير بدر يوجه بإطلاق حملات مكثفة على استراحات الأحساء للوقاية من كورونا

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وجه سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء بسرعة بدء حملة ميدانية مكثفه صباح يوم غدا السبت 26 /رجب/ 1441هـ، على جميع الاستراحات وقاعات المناسبات في واحة الاحساء، للتأكد من تطبيق التوجيهات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.

ويأتي هذا التوجيه انطلاقا من حرص سموه لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) في واحة الاحساء، ولضمان سلامة المواطنين والمقيمين بالاحساء من هذا الفيروس ومنع انتشاره وفق الإجراءات الوقائية.

من جانبها دعت اللجنة العليا للمحافظة على الواحة الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، حيث سيتم التأكد من تطبيق التوجيهات الصحية بهذا الخصوص

الجدير بالذكر ان النيابة العامة سبق ان اوضحت أن تعمد مخالفة قرارات وتعليمات الجهات المختصة بالتعامل مع فيروس كورونا موجب للمساءلة الجزائية.