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الجمارك: تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية 30 يومًا تحفيزًا للقطاع الخاص

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الجمارك: تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية 30 يومًا تحفيزًا للقطاع الخاص

الجمارك: تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية 30 يومًا تحفيزًا للقطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=844835
المناطق - واس

أجلت الجمارك السعودية تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة (30) يومًا وذلك ابتداءً من 24 مارس 2020، وقد تزيد مدة التأجيل عن (30) يومًا للأنشطة الأكثر تأثرًا وتصل مدة هذه المبادرة إلى ثلاثة أشهر, وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبينت الجمارك أنه سيكون بوسع المستوردون الاستفادة من هذا الدعم من خلال تقديم ضمانات بنكية لحين سداد الرسوم المستحقة بعد 30 يومًا من عملية الفسح، حيث ستوفر هذه المبادرة سيولة للشركات تُمكّنهم من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل, مضيفة أن هناك أكثر من (51) ألف شركة مستورِدة في بياناتها لعام 2019م يُمكن لها الاستفادة من هذا الدعم.

من جانبٍ آخر أوضحت الجمارك السعودية أن منافذها البرية والجوية والبحرية تواصل عملها وذلك بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات الواردة وضمان استمرارية تدفقها، الأمر الذي يُسهم في توفير جميع أنواع السلع للمستهلكين.

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