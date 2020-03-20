رجال أعمال طبرجل الجوف يتفاعلون للتقليل من تأثير فيروس كورونا

المناطق - الجوف

في لفتهٍ إنسانية رائعة تمثل استجابة وتعاون المواطن المخلص مع القيادة الرشيدة والتقليل من تأثير فيروس كورونا على الانسانية و المجتمع السعودي فقد تبرع عدد من رجال الاعمال بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف عن إعفاءات من الإيجارات المستحقة على المسثمرين حيث أعلن الأستاذ عيد منزل الشراري عن تنازله لمدة شهر عن إيجار محلات وشقق في طبرجل إسهاما منه لوطنه وتماشيا مع القرارات التي اتخذتها الدولة لحماية وراحة المواطن السعودي والمقيم للحد من انتشار فايروس ‎كرونا .

كما تبرع المواطن ورجل الأعمال عواد حمدان الشراري بمزرعته بـطبرجل والتي تحتوي على عدد من الاستراحات بكل مرافقها لتكون موقعاً جاهزاً للحجر الصحي عند الحاجة معتبراً أن هذا أقل ما يمكن تقديمه في هذه الظروف

كما تبرع المهندس حمود منوخ الشراري إعفاء المستأجرين لمدة شهر لعدد من المحلات التجارية والشقق السكنية .

وغيرهم الكثير الذي فضلو عدم ذكر ذلك حيث ذكروا أن هذا العطاء أقل ما يمكن أن يقدم للوطن والمواطن ودعماً للاحترازات الوقائية التي اتخذتها دولتنا الرشيدة اعزها الله .