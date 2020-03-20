المدير العام للصحة العالمية للشباب: فيروس كورونا قد يصيبكم بل يقتلكم أيضا

المناطق - وكالات

وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رسالة لشباب العالم أكد من خلالها أن فيروس كورونا المستجد قد يصيبهم بل يقتلهم أيضا.

وأضاف، متوجها إلى شباب العالم: “حتى في حال عدم إصابتكم بالمرض، فإن الخيارات التي تحددونها بشأن الأماكن التي تزورونها قد تعني الحياة أو الموت بالنسبة إلى أشخاص آخرين”.

ولفت إلى أن الفيروس يصيب ليس فقط المسنين البالغين أكثر من 65 من العمر، وإنما كذلك الأشخاص متوسطي العمر قبل 50 عاما وحتى الشباب.

وخلال المؤتمر الصحفي دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات لمنع التواصل الجسدي بين الناس بشكل عام واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بدل اللقاءات الشخصية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، المنتشر من مدينة ووهان الصينية، وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 266 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 11186 وفاة و90603 حالة شفاء.