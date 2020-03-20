“هيئة النقل” تعلن استمرار نشاط النقل عبر تطبيقات توجيه المركبات بـ 7 شروط

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اصدرت الهيئة العامة للنقل بيانا بشأن تعليق نشاط الأجرة واستمرار نشاط النقل عبر تطبيقات توجيه المركبات، ابتداء من يوم غد السبت 21 مارس 2020 ولمدة 14 يومًا.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها على موقع (تويتر) أنه بناءً على التعليمات الصادرة بتعليق نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يوما، ابتداءً من الساعة 6 من صباح غد السبت، بأنه يستثنى من ذلك الخدمة المقدمة بالمطارات والسيارات المتعاقدة مع القطاعات الحيوية؛ مثل الصحة والمنشآت الخدمية ومنشات السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة والماء والاتصالات، بالإضافة إلى نقل الركاب عن طريق السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات جاءت منعاً لتجوال سيارات الأجرة، وتخفيفاً لحركة النقل، وتقليص ساعات العمل غير الضرورية ودور هذا في الحد من احتمالية انتقال العدوى، فيما تم الاعتماد على التقنية من خلال السيارات الخاصة الموجهة عبر التطبيقات؛ التي يمكن من خلالها تتبع المركبة والسائق والراكب، والتي لا تعطي مجالا لأي احتمالية تجوال أو نقل للركاب من مواقع غير معروفة أو العمل لفترات طويلة.

وأكدت الهيئة على منشآت توجيه المركبات المرخصة الالتزام بعدة شروط منها:

– قصر العمل على المواطنين السعوديين بسياراتهم الخاصة.

– عدم السماح بعمل من يعاني من أمراض تنفسية ونقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، ومن يعاني من الأورام أو الأمراض المزمنة والمرأة الحامل.

-تعقيم المركبات قبل بدء الخدمة وبعد كل رحلة وعند انتهاء الخدمة، وعلى منشآت توجيه المركبات التحقق من التزام السائقين بذلك.

– الالتزام بالنقل داخل المدن.

– عدم النقل بين المدن.

– عدم مشاركة الرحلات.

– توفير معقم داخل المركبة وكمامات واقية وإلزام السائق والركاب بارتدائها طوال فترة الرحلة.