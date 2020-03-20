وزير الداخلية: كلمة خادم الحرمين تؤكد متابعته ووقوفه على كل ما يمس أمن وسلامة المواطن والمقيم

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين في المملكة، بشأن تفشي جائحة كورونا المستجد، تؤكد متابعته – أيده الله – ووقوفه على كل ما يمس أمنهم وسلامتهم ، واهتمامه رعاه الله بتسخير الإمكانات كافة لدعم الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لمنع انتشار الفيروس، مما كان له الأثر العميق في تعزيز ثقة الجميع بالتدابير الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها في جميع مناطق المملكة.

وبين سموه أن كلمة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – لامست قلوب الجميع لما تحمله من مشاعر أبوية حانية اتسمت بالصراحة في إبراز المسؤوليات والأدوار المشتركة للدولة والمجتمع في مواجهة هذا التهديد الصحي وتجاوزه – بإذن الله – بالالتزام بجميع الإجراءات التي اعتمدتها الجهات المختصة.

ودعا الأمير عبدالعزيز بن سعود المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ الوطن والمواطنين والمقيمين فيه من كل مكروه.