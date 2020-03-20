الأمير بدر بن سلطان: كلمة خادم الحرمين رسالة طُمأنينة ومحبة من أب لأبنائه

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وصف نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين في المملكة، بأنها رسالة طُمأنينة ومحبة من أب لأبنائه.

ولفت نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن كلمته -يحفظه الله- تعكس نهج قيادة هذه البلاد في أخذ القوة والعون من الله سبحانه وتعالى، ثم الثقة في أبنائها لتجاوز الأزمات، كما تجلّت فيها مشاعر الأبوة الصادقة في وقت لم تدّخر فيه الدولة جُهداً لتوفير كافة الإمكانات التي تكفل بإذن الله سلامة الجميع.

ونوه سموه إلى أن خادم الحرمين الشريفين في كلمته حرص على رفع معنويات العاملين في الميدان، وشكر أعمالهم الجليلة وغير المستغربة على إنسان هذه البلاد الذي أثبت على الدوام وقوفه إلى جانب قيادته في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات.

وفي ختام كلمته سأل سموه الله أن يُطيل في عُمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ الجميع من كل مكروه.