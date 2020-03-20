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أمير مكة: كلمة خادم الحرمين حملت مضامين سامية وشفافية صادقة لامست وجدان الجميع

أمير مكة: كلمة خادم الحرمين حملت مضامين سامية وشفافية صادقة لامست وجدان الجميع

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أمير مكة: كلمة خادم الحرمين حملت مضامين سامية وشفافية صادقة لامست وجدان الجميع

أمير مكة: كلمة خادم الحرمين حملت مضامين سامية وشفافية صادقة لامست وجدان الجميع
http://almnatiq.net/?p=844869
المناطق -جدة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن ماحملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- من مضامين سامية، وشفافية صادقة، لامست وجدان الجميع، كونها تعكس حرصه -أيده الله- على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.
ونوه الأمير خالد الفيصل إلى أن كلمته -أيده الله- والتي وجهها لأبناء وبنات هذا الوطن والمقيمين على ثراه، أتسمت بالثقة بالله أولاً ثم بعزيمة المواطن السعودي في تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البشرية، وتعكس في ذات الوقت تقديره للجهود التي يبذلها الجميع للقضاء على وباء كورونا في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي وسكان المنطقة، عظيم الشكر ووافر الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على كل مايوليه من عناية وحرص على سلامة قاطني هذا الوطن الغالي، سائلاً الله العلي القدير أن يمُدّ في عُمره وأن يحفظ الجميع من كل سوء.

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