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أمير حائل : كلمة خادم الحرمين اتسمت بالشفافية والحرص

أمير حائل : كلمة خادم الحرمين اتسمت بالشفافية والحرص

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أمير حائل : كلمة خادم الحرمين اتسمت بالشفافية والحرص

أمير حائل : كلمة خادم الحرمين اتسمت بالشفافية والحرص
http://almnatiq.net/?p=844877
المناطق - حائل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بأن ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة اتسمت بالشفافية والوضوح.
وقال سمو أمير منطقة حائل : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – حملت الحرص الكبير من القيادة على المواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم في ظل الأزمة العالمية وما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية في مكافحة فايروس كورونا.
وأضاف سموه أن الكلمة اتسمت بثقة الدولة بوعي مواطنيها تجاه خطورة الوباء وصعوبة المرحلة التي تتطلب الالتزام بتوجيهات القيادة الحكيمة من إجراءات احترازية تضمن سلامة المواطن والمقيم.
وأعرب سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله- على حرصهما الدائم بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

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