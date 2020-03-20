نائب أمير حائل: كلمة خادم الحرمين الشريفين حملت مشاعر أبوية حانية

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أن ماحملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من اهتمام في سلامة المواطن والمقيم هي قيمة المواطن لدى القيادة الحكيمة.

وقال سمو نائب أمير منطقة حائل أن ما أشار له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من أهمية الحفاظ على سلامة المواطن قبل كل شيء، وهذا ما يؤكد التلاحم بين القيادة والشعب في الأزمات.

وأضاف سموه أن الكلمة حملت معها مشاعر أبوية حانية تستشعر حجم الخطر وتبذل الغالي والنفيس في سلامة أبنائها المواطنين من شجاعة وجرأة في اتخاذ القرارات الاحترازية للتصدي للوباء العالمي فيروس كورونا.