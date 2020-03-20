احدث الأخبار

نوع واحد من المرضى فقط عُرضة لـ”الحالات الشديدة من كورونا”
أبرز المواد
 دراسة: الهواتف الذكية السبب الرئيسي للحرمان من النوم
أبرز المواد
 في فقه خطاب الملك
يكتبون
 نائب أمير حائل: كلمة خادم الحرمين الشريفين حملت مشاعر أبوية حانية
منطقة حائل
 أمير حائل : كلمة خادم الحرمين اتسمت بالشفافية والحرص
منطقة حائل
 أمير نجران يقف على نقاط الفرز الصحي .. ويوجه كلمة لمنسوبي الصحة بالمنطقة
منطقة نجران
 أمير مكة: كلمة خادم الحرمين حملت مضامين سامية وشفافية صادقة لامست وجدان الجميع
منطقة مكة المكرمة
 الأمير بدر بن سلطان: كلمة خادم الحرمين رسالة طُمأنينة ومحبة من أب لأبنائه
منطقة مكة المكرمة
 القبض على شاب وفتاة بعد تداول صورة سجوده لها أمام مسجد
منطقة مكة المكرمة
 “الصندوق الصناعي” يعلن عن مبادرة لدعم المشاريع الصناعية المتأثرة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الداخلية: كلمة خادم الحرمين تؤكد متابعته ووقوفه على كل ما يمس أمن وسلامة المواطن والمقيم
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تُطلق عدداً من المبادرات لدعم القطاع الخاص في ظل التداعيات الحالية
أبرز المواد
نوع واحد من المرضى فقط عُرضة لـ”الحالات الشديدة من كورونا”

نوع واحد من المرضى فقط عُرضة لـ”الحالات الشديدة من كورونا”

أبرز المواد
دراسة: الهواتف الذكية السبب الرئيسي للحرمان من النوم

دراسة: الهواتف الذكية السبب الرئيسي للحرمان من النوم

أبرز المواد
في فقه خطاب الملك

في فقه خطاب الملك

يكتبون
نائب أمير حائل: كلمة خادم الحرمين الشريفين حملت مشاعر أبوية حانية

نائب أمير حائل: كلمة خادم الحرمين الشريفين حملت مشاعر أبوية حانية

منطقة حائل

نائب أمير حائل: كلمة خادم الحرمين الشريفين حملت مشاعر أبوية حانية

http://almnatiq.net/?p=844880
المناطق - حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أن ماحملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من اهتمام في سلامة المواطن والمقيم هي قيمة المواطن لدى القيادة الحكيمة.
وقال سمو نائب أمير منطقة حائل أن ما أشار له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من أهمية الحفاظ على سلامة المواطن قبل كل شيء، وهذا ما يؤكد التلاحم بين القيادة والشعب في الأزمات.
وأضاف سموه أن الكلمة حملت معها مشاعر أبوية حانية تستشعر حجم الخطر وتبذل الغالي والنفيس في سلامة أبنائها المواطنين من شجاعة وجرأة في اتخاذ القرارات الاحترازية للتصدي للوباء العالمي فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

أمير حائل : كلمة خادم الحرمين اتسمت بالشفافية والحرص

أمير حائل : كلمة خادم الحرمين اتسمت بالشفافية والحرص
أمير منطقة حائل يشكر رجل أعمال لمبادرته بإعفاء مستأجرين من الإيجار الشهري لمحلاتهم

أمير منطقة حائل يشكر رجل أعمال لمبادرته بإعفاء مستأجرين من الإيجار الشهري لمحلاتهم
جامعة حائل: تفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بعد بما لا يزيد عن 50% منهم

جامعة حائل: تفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بعد بما لا يزيد عن 50% منهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*