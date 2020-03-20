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“صحة الرياض” تطلق مبادرة الدعم النفسي لنزلاء المحاجر الصحية

“صحة الرياض” تطلق مبادرة الدعم النفسي لنزلاء المحاجر الصحية

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“صحة الرياض” تطلق مبادرة الدعم النفسي لنزلاء المحاجر الصحية

“صحة الرياض” تطلق مبادرة الدعم النفسي لنزلاء المحاجر الصحية
http://almnatiq.net/?p=844896
المناطق-فلاج الشعيفاني

كشف رئيس مركز القيادة والتحكم في منطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري عن إطلاق مبادرة هي الاولى من نوعها لتقديم الدعم النفسي لنزلاء المحاجر الصحية .
وأوضح الدكتور التويجري أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض ، وتهدف إلى تقديم الدعم ، والتدخلات النفسية المتخصصة للحالات المتواجدة بالحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بفايروس كورونا Covid-19 .
وأضاف أن المبادرة تقدم خدمات استشارية نفسية لمواجهة الضغوط النفسية ، والقلق للمحتاجين لها من الفئات الموجودة في الحجر الصحي ،وتستهدف الأفراد والأسر المتواجدين في الحجر الصحي ، وتقدم الخدمة الدعم النفسي عبر نخبة من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لمدة 12 ساعة يومياً عدا الجمعة والسبت .
من جانبه قال قائد منصة المستشفيات وإدارة الاسرّة في مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن “صحة الرياض” تولي الرعاية الصحية النفسية اهتماماً خاصاً جنباً الى جنب مع الرعاية الصحية العلاجية ، وكذلك الصحة العامة ، والوقائية .
من جانبه قال المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أن هذه المبادرة جاءت تلبية للحاجة الماسة لهذه الخدمة ومساهمة من المجمع في تطوير خدمات الصحة النفسية بالمملكة للمستفيدين، وبما يتوافق مع برامج التحول الصحية للمملكة ورؤية الوطن 2030 التي تهتم بالتطوير في الخدمات الصحية وتجويدها .
وقدم مدير مجمع إرادة شكره للمسؤولين بوزارة الصحة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على دعمهم وتوجيههم لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين .

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