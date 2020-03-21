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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 203 حالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.
وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.
ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.
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