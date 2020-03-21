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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 203 حالات

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 203 حالات
http://almnatiq.net/?p=844902
المناطق_واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.
وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.
ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.

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