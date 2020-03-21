احدث الأخبار

هبوط أسعار النفط والخام الأميركي يتكبد أكبر خسارة منذ عام 1991
أبرز المواد
 أيهما أكثر كفاءة في الوقاية من «كورونا».. الغسيل بالصابون أم المطهرات الكحولية؟
أبرز المواد
 قواعد حظر التجول في الأردن
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 203 حالات
أبرز المواد
 صحة جازان تنفي هروب مصاب ب «كورونا» من أحد المستشفيات
أبرز المواد
 اليوم.. بدء سريان قرار تعليق النقل العام بالسعودية 14 يومًا
أبرز المواد
 أول وفاة في باراغواي جراء كورونا المستجد
أبرز المواد
 «الطب البديل» يكشف حقيقة وجود وصفات شعبية للشفاء من «كورونا»
أبرز المواد
 سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 81008 إصابة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي
أبرز المواد
 الأسواق المالية العالمية تتعرض لأسوأ كابوس منذ الأزمة المالية العالمية 2008
الاقتصاد
 الصين: لا إصابات جديدة محلية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي
أبرز المواد
هبوط أسعار النفط والخام الأميركي يتكبد أكبر خسارة منذ عام 1991

هبوط أسعار النفط والخام الأميركي يتكبد أكبر خسارة منذ عام 1991

أبرز المواد
أيهما أكثر كفاءة في الوقاية من «كورونا».. الغسيل بالصابون أم المطهرات الكحولية؟

أيهما أكثر كفاءة في الوقاية من «كورونا».. الغسيل بالصابون أم المطهرات الكحولية؟

أبرز المواد
قواعد حظر التجول في الأردن

قواعد حظر التجول في الأردن

أبرز المواد
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 203 حالات

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 203 حالات

أبرز المواد

هبوط أسعار النفط والخام الأميركي يتكبد أكبر خسارة منذ عام 1991

هبوط أسعار النفط والخام الأميركي يتكبد أكبر خسارة منذ عام 1991
http://almnatiq.net/?p=844903
المناطق_وكالات

تكبدت أسعار الخام الأمريكي خسارة أسبوعية بلغت 29 بالمئة، هي الأشد لها منذ اندلاع حرب الخليج بين الولايات المتحدة والعراق في 1991. ونزل خام برنت 20 بالمئة. وتراجع كلا خامي القياس لأربعة أسابيع متتالية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 5.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 26.98 دولارا للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي تسليم ابريل نيسان 2.69 دولار أو 10.7 بالمئة لتغلق على 22.53 دولارا للبرميل.

وأغلق عقد الخام الأمريكي الأنشط تسليم أيار 3.28 دولار أو 12.7 بالمئة على 22.63 دولارا.

وفقد الخام الأمريكي نصف قيمته في الأسبوعين الأخيرين، وهبط برنت حوالي 40 بالمئة، مع تقلص الطلب بسبب الجائحة بالتزامن مع انهيار تخفيضات الإنتاج المنسقة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

روابط ذات صلة

أيهما أكثر كفاءة في الوقاية من «كورونا».. الغسيل بالصابون أم المطهرات الكحولية؟

أيهما أكثر كفاءة في الوقاية من «كورونا».. الغسيل بالصابون أم المطهرات الكحولية؟
قواعد حظر التجول في الأردن

قواعد حظر التجول في الأردن
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 203 حالات

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 203 حالات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*