أول وفاة في باراغواي جراء كورونا المستجد

المناطق_واس

سجلت في باراغواي أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلن وزير الصحة خوليو مازوليني أمس.

وكتب الوزير مازوليني على تويتر “نأسف للإعلان عن وفاة أحد مرضانا جراء فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف أن المريض كان أدخل إلى العناية المشددة قبل أيام، من دون أن يدلي بمعلومات إضافية.

وأعلنت باراغواي في 13 مارس تعليق الرحلات المباشرة من أوروربا، كما فرضت حظر تجول وأغلقت المدارس والجامعات وحظرت الأحداث الثقافية والرياضية في البلاد التي سجلت 18 إصابة بالفيروس.