اليوم.. بدء سريان قرار تعليق النقل العام بالسعودية 14 يومًا

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بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ قرارها بتعليق النقل العام لمدة 14 يومًا، في إطار إجراءاتها الوقائية والاحترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)

ويشمل هذا القرار، رحلات الطيران الداخلي باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية، وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، كما يُستثنى بالنسبة للحافلات، تلك الخاصة بالجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية

ويعلق القرار أيضًا نشاط سيارات الأجرة باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، حسبما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات؛ حيث تقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى؛ لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة

ويشمل تعليق خدمة القطارات، خط الرياض الدمام، مرورًا ببقيق والهفوف، وخط الرياض الجوف، مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل، وقطار الحرمين السريع، بينما تستمر قطارات النقل التجاري، ويشمل ذلك قطار البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض، وقطار التعدين الخاص بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»

ويستمر تسيير عبارات النقل بين جازان وجزيرة فرسان، مع تقليص عدد المسافرين إلى 100 شخص في الرحلة الواحدة، يُراعى فيها الموظفون وسكان جزيرة فرسان، وعدم السماح بالسفر من خلالها لأغراض سياحية، كما يستمر عمل سفن البضائع وفق برنامجها المعتاد، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى

ولا يشمل التعليق وسائل النقل المختلفة المتعلقة بالقطاعات الحيوية، مثل الصحة والخدمات والسلع الأساسية؛ كالغذاء والطاقة والماء والاتصالات ونحوها، والشحن الجوي والتنقلات الأمنية الضرورية، وذلك بناء على ما تقدره اللجنة المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا الجديد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة