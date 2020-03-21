احدث الأخبار

صحة جازان تنفي هروب مصاب ب «كورونا» من أحد المستشفيات
أبرز المواد
 اليوم.. بدء سريان قرار تعليق النقل العام بالسعودية 14 يومًا
أبرز المواد
 أول وفاة في باراغواي جراء كورونا المستجد
أبرز المواد
 «الطب البديل» يكشف حقيقة وجود وصفات شعبية للشفاء من «كورونا»
أبرز المواد
 سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 81008 إصابة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي
أبرز المواد
 الأسواق المالية العالمية تتعرض لأسوأ كابوس منذ الأزمة المالية العالمية 2008
الاقتصاد
 الصين: لا إصابات جديدة محلية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي
أبرز المواد
 منظمة العفو الدولية تكشف عن إصابة عمال في قطر بفيروس كورونا .. والسلطات ترفض علاجهم
أبرز المواد
 إصابة أحد أعضاء الإدارة الأمريكية بفيروس كورونا
أبرز المواد
 جيسوس: سأظل في الحجر الصحي
أبرز المواد
 «الأرصاد» تتوقع تساقط الثلوج الخفيفة غداً على هذه المناطق
أبرز المواد
صحة جازان تنفي هروب مصاب ب «كورونا» من أحد المستشفيات

صحة جازان تنفي هروب مصاب ب «كورونا» من أحد المستشفيات

أبرز المواد
اليوم.. بدء سريان قرار تعليق النقل العام بالسعودية 14 يومًا

اليوم.. بدء سريان قرار تعليق النقل العام بالسعودية 14 يومًا

أبرز المواد
أول وفاة في باراغواي جراء كورونا المستجد

أول وفاة في باراغواي جراء كورونا المستجد

أبرز المواد
«الطب البديل» يكشف حقيقة وجود وصفات شعبية للشفاء من «كورونا»

«الطب البديل» يكشف حقيقة وجود وصفات شعبية للشفاء من «كورونا»

أبرز المواد

صحة جازان تنفي هروب مصاب ب «كورونا» من أحد المستشفيات

صحة جازان تنفي هروب مصاب ب «كورونا» من أحد المستشفيات
http://almnatiq.net/?p=844933
المناطق_الرياض

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، اليوم السبت، ما تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

جاء ذلك في بيان لـ «صحة جازان»، عبر تويتر، أوضحت خلاله، أنَّه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات بمنطقة جازان بخلاف الحالتين المسجلتين في وقت سابق واللذين يخضعان حاليًا لإجراءات الحجر الصحي (بعد عودتهما من رحلة دولية قادمين من المغرب)

وأهابت المديرية العامة للشؤون الصحية بالجميع تجنّب نشر الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

وكان بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي زعموا هروب شخص مصاب بفيروس كورونا من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان بعد تشخيص حالته وهو ما نفته صحة جازان جملة وتفصيلًا

روابط ذات صلة

اليوم.. بدء سريان قرار تعليق النقل العام بالسعودية 14 يومًا

اليوم.. بدء سريان قرار تعليق النقل العام بالسعودية 14 يومًا
أول وفاة في باراغواي جراء كورونا المستجد

أول وفاة في باراغواي جراء كورونا المستجد
«الطب البديل» يكشف حقيقة وجود وصفات شعبية للشفاء من «كورونا»

«الطب البديل» يكشف حقيقة وجود وصفات شعبية للشفاء من «كورونا»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*