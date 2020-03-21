قواعد حظر التجول في الأردن

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أعلن الأردن اليوم السبت بدء تنفيذ قرار حظر التجول في المملكة الذي سيحد من تنقلات 10 ملايين نسمة، في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس الجمعة، أمر الدفاع رقم 2 لسنة 2020، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

ويحظر أمر الدفاع تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحا من اليوم السبت وحتى أشعار آخر.

كما ستغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء القادم عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.

ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة.

أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة، فيتوجب على المواطنين، بحسب أمر الدفاع، إبلاغ الأمن العام أو الدفاع المدني، ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الأمر والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.